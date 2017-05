Hjallis Harkimo: Suomi ei tajua hyödyntää todellisia supertähtiämme

Kokoomuksen kansanedustaja Hjallis Harkimo kirjoittaa Iltalehden blogissa, että Suomen vientiteollisuuden tulisi osata hyödyntää paremmin suomalaisia maailmantähtiä. Tällaisiksi tähdiksi Harkimo mainitsee F1-kuskit Valtteri Bottaksen ja Kimi Räikkösen.

Harkimo kertoo vierailustaan Barcelonan gp-kilpailussa.

"Vierailu Ferrarilla ja oikeastaan koko reissu avasi silmäni: en ollut tajunnut, kuinka suuria tähtiä Valtteri Bottas ja Kimi Räikkönen oikein ovat. Tätä asiaa ei Suomessa ymmärretä, se on ihan varma. Se, että näin pienestä maasta on kaksi huippukuljettajaa, jotka pystyvät kilpailemaan kärkisijoista joka kilpailussa, sehän on aivan käsittämätöntä!"

"Mitä Suomessa ei tajuta on se, että Bottas ja Räikkönen ovat kautta aikojen tehneet Suomea tunnetuksi enemmän kuin kukaan muu suomalainen. Melkein uskaltaisin näin sanoa", Harkimo sanoo.

Hänen mukaansa Pariisissa harvat edes tietävät, että jääkiekon MM-kisat ovat siellä paraikaa käynnissä. Barcelonassa suomalaiskuskien suosion sen sijaan huomasi heti.

"Suomen vientiteollisuuden pitäisi hyödyntää näitä kahta tähteä paremmin. Nythän sitä ei tehdä ollenkaan. Uusi Business Finland voisi yrittää löytää keinoja, miten suurtähtiemme avulla Suomea ja vientituotteita voisi tehdä tunnetuksi", Harkimo sanoo.

"Mutta sitä ei varmaan kukaan ole edes miettinyt. Saattaa ollakin jo liian myöhäistä", hän lisää.