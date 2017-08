Hjallis Harkimo: Nyt pitäisi herätä

– Nyt pitäisi herätä. Muuten paine voi purkautua tavalla, jossa rakenteet ryskyvät turhan paljon, liikemieskansanedustaja Harry "Hjallis" Harkimo (kok.) kirjoittaa Savon Sanomien blogissaan.

Harkimo on sitä mieltä, että politiikka on ajautunut liian kauas ihmisten ongelmista. Samalla kiinnostus puoluepolitiikkaan on vähentynyt. Tästä todistaa hänen mukaansa esimerkiksi puolueiden jäsenmäärien vähentyminen.

– On selvää, että ihmisiä kiinnostavat nykyään yksittäiset asiat eivätkä isot aatejärjestelmät. Pirstoutunut mediamaailma tukee ihmisen ajatusta siitä, että maailma on yhtä reagointia yksittäisiin ongelmiin, Harkimo toteaa.

Muutokset ovat hänen mukaansa niin nopeita, että monesta suomalaisesta tuntuu hölmöltä vaikuttaa puoluejärjestelmän kautta.

– Tuo systeemi on nimittäin niin hidas ja vanhanaikainen, ettei se voi mitenkään kiinnostaa, Hjallis Harkimo sanoo.

Puolueet eivät hänen mielestään ymmärrä ongelman laajuutta.

– Systeemi on niin itseriittoinen, että sen sisälle päässeet tai joutuneet ihmiset jatkavat elämäänsä omassa kuplassaan, johon kuuluvat määrätty kieli ja totutut toimintatavat – vaikka osa niistä on sellaisia, joita kansa ei hyväksy.