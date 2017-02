Hjallis Harkimo: Ei Ylessä voi olla niin, että työntekijät valitsevat linjan

– Välillä tulee semmoinen tunne, että medialle ja toimittajille on tärkeä näyttää riippumattomuuttaan kaikilla mahdollisilla tavoilla. Meitähän ei kukaan johda! Sillä ei olekaan enää niin paljon väliä, onko asian kokoluokka aina oikeasti niin merkittävä. Kunhan päästään näyttämään, että ollaan oikeassa, Harry ”Hjallis” Harkimo kirjoittaa Iltalehden blogissaan.

Hän viittaa viime aikoina käytyyn Ylen johtamista koskevaan keskusteluun. Harkimon mukaan eräs väite on, että ”Yleä johdetaan ylhäältä ja siellä päätetään, millaista sisältöä saa näyttää”.

Ylen ongelmat liittyvät Hjallis Harkimon mukaan osin johtamiseen.

– Ei Ylessä eikä missään muussakaan yrityksessä voi olla niin, että työntekijät valitsevat johdon tai ainakaan johdon linjaa, hän toteaa.

Jos työntekijät ovat tyytymättömiä, voivat he Harkimon mukaan lähteä yrityksen palveluksesta pois.

– Se on sitten toimitusjohtajan ja viime kädessä hallituksen tehtävä arvioida, että johdon ajama linja on sellainen, että hallituksella on siihen täysi luottamus. Kukaan muu ei sitä voi tehdä, sehän on täysin selvää.