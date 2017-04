Hjallis Harkimo: Oppositiossa voi jakaa rahaa kaikille ilman mitään häpeää

Kokoomuksen kansanedustaja Hjallis Harkimo kertoo olevansa välillä ihan äimän käkenä siitä, miten poliittinen järjestelmä toimii. Mutta varsinainen hämmästyksen aihe on ollut poliittinen puhe.

– Jotkut politiikan henkilöt ovat täällä sitä mieltä, että he tietävät kaikesta kaiken ja heillä on mielipide joka asiaan. Kun he vielä lisäävät puheeseensa aina sen, mistä he ajattelevat äänestäjien tykkäävän, tulee suusta välillä ihan mitä sattuu, Harkimo kirjoittaa Iltalehden blogissaan.

Hän on itse tottunut puhumaan suoraan ja niistä asioita, joista hän tietää tai joita pitää tärkeinä.

– Mutta ei sekään ole näköjään hyvä. Saan kritiikkiä siitä, että en ole koko ajan puhumassa suuressa salissa, Harkimo ihmettelee.

Eniten Harkimoa poliittisessa puheessa riepoo se, millaisia mielikuvia puhujat luovat omista ja vastustajan toimista. Hänen mukaansa tietynlainen puhe tekee hallaa koko Suomelle ja demokraattiselle järjestelmälle.

– Nimittäin kun puolue on hallitusvastuussa, se ymmärtää, että yleensä pitää säästää. Mutta kun sama puolue sitten on oppositiossa, he voivat luvata mitä vain ja ilman mitään häpeää jakaa kaikille rahaa, vaikka heillä ei ole mitään hajua, miten nuo rahat luodaan, Harkimo toteaa.

– Samalla luodaan ihmeellistä kuvaa siitä, että hallitusvastuussa olevat eivät haluaisi ihmisille hyvää tai oikeastaan, että hallitus suorastaan haluaa pahaa.

Yrityselämästä tullut ei ymmärrä poliitikkojen suhtautumista rahaan

Harkimo ottaa esimerkiksi koulutuksen: nyt on vihreiden vuoro luvata kaikille kaikkea ja ihmiset uskovat siihen ja äänestävät heitä.

– Jos he ovat ensi vaalien jälkeen hallituksessa, heidän on mahdotonta pitää lupauksensa – niihin eivät kaikki maailman rahat riitä – ja heille käy niin kuin perussuomalaisille nyt: kannatus katoaa.

Harkimo ei ymmärrä, miksi edustajat suhtautuvat rahaan ja sen käyttöön eri tavalla sen mukaan, ovatko he ylimmässä vallassa vai eivät.

– Yrityselämästä tulleena tämä ei jotenkin mene millään tavalla minulla jakeluun. Liike-elämässähän se toimii niin, että joudut käyttämään niitä rahoja, joita sinulla on. Jos käytät liikaa, menee yrityksellä huonosti.

Hän sanoo ymmärtävänsä, ettei valtiontalous toimi näin suoraviivaisesti.

– Mutta ei se niinkään mene, että valtio voi tulonsiirroilla kasvattaa loputtomasti ostovoimaa. Jotenkin päähäni on jäänyt sellainen talousajattelu, että tulot ja menot pitää suhteuttaa – tai sitten pitää olla realistinen näkymä siitä, että jossain vaiheessa suhteutuvat, Harkimo linjaa.