Näin Hjallis Harkimo vastaa ihmettelyyn Veikkaus-nimityksestään - "en ymmärrä enää mitään"

Pääministeri Juha Sipilä nimitti kokoomuksen kansanedustaja Hjallis Harkimon Veikkauksen hallitukseen. Kokoomus oli tarjonnut myös kansanedustaja Timo Heinosta ja kansanedustaja Ilkka Kanervaa.

Keskustalainen Veikkauksen hallituksessa on kansanedustaja Tuomo Puumala, Sdp:n edustaja on kansanedustaja Jutta Urpilainen ja perussuomalaisten edustaja on ex-kansanedustaja Raimo Vistbacka.

Hjallis Harkimo twiittasi perjantaina kommentin valintaansa kohdistuneesta ihmettelystä. Siinä hän totesi näin:

– Yhtäkkiä näillä nimityksillä ei o mitään tekemistä kokemuksen kanssa. Ne saakin olla poliittisia. Mä en ymmärrä enää mitään.