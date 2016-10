Ex-suurlähettiläs Venäjästä IS:lle: On syytä olla todella huolissaan

Elokuussa Suomen Moskovan-suurlähettilään tehtävän jättänyt Hannu Himanen sanoo Ilta-Sanomissa pitävänsä lännen ja Venäjän välistä jännitettä huolestuttavana.

Venäjä on puhunut reagoinnista, jos Suomi ja Ruotsi päättäisivät liittyä Natoon.

"Ulkoministeri Sergei Lavrov on todennut, että Venäjä siinä tilanteessa reagoisi sotilasteknisin keinoin. Mitä se tarkoittaa ja miten siihen tulee suhtautua, on meille suomalaisille harkinnan paikka", Hannu Himanen sanoo IS:lle.

Himanen sanoo Suomen ja Venäjän suhteiden olevan "niin hyvät kuin ne voivat olla".

"Kaikilla tahoilla on enemmän aitoa halua keskustella kuin uhitella ja olla hyvin voimakkaassa vastakkainasettelussa, mutta iso kuva on sellainen, josta meidän kaikkien on syytä olla todella huolissamme".

Ex-suurlähettiläs uskoo Vladimir Putinin hallinnon jatkuvan pitkälle 2020-luvulle.

"Arvojen erossa on suorastaan ammottava kuilu. Valtioviisaat päätökset eivät useinkaan perustu arvoille vaan toisenlaiseen kylmään harkintaan. Jos ajatellaan kauhuskenaarioita, niin niiden pitäisi kyllä aivan riittävästi antaa ohjausta ja varoitusta, että näin ei voi jatkua", Himanen toteaa Syyrian tilanteesta.