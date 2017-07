Heikki Hiilamo: 65 prosentin perintövero ei ole minun ajatukseni

Sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamon mukaan hänen MTV:n Suomi-Areenalla tehdystä haastattelustaan, siitä laaditussa MTV:n nettiuutisesta ja hänen taannoisesta Kalevi Sorsa Säätiön julkaisemasta raportistaan "on syntynyt ihmeellinen myrsky vesilasissa".

– Olen esitellyt raportissa tunnustetun taloustieteilijä Anthony B. Atkinsonin ajatuksia ja arvioinut niiden soveltamista Suomessa. En ole siis tehnyt omia ehdotuksia veroista tai muustakaan. Vielä kerran: ajatus 65 prosentin perintöveroprosentista ei ole minun vaan Anthony Atkinsonin, Heikki Hiilamo toteaa.

Hiilamo sanoo korostaneensa tätä MTV:n haastattelussa. Hänen mukaansa myös Verkkouutisten uutisessa ja sen kommenteissa väitettiin hänen ehdottaneen perintöveron nostamista 65 prosenttiin "mitään tietämättä siitä, miten raportti on saanut alkunsa, mainitsematta Anthony B. Atkinsonia, jonka kirjan Inequality – What can be done? (2015) teesejä ja ehdotuksia käyn yksi kerrallaan lävitse pohtien, onko niillä mahdollista relevanssia Suomessa".

– Hurjimmissa väitteissä minun todetaan ehdottaneen yleistä 65 prosentin perintöveroa. AA:n ehdotuksessakin tuo olisi ylin verotaso, joka koskisi vain tietyn huomattavan korkean rajan ylittäviä suuria perintöjä. Isossa-Britanniassa perinnöt ovat tällä hetkellä verovapaita noin 370 000 euroon asti. Suomessa ylimmän perintöveroluokan alaraja on miljoona euroa. Perintöveron korotuksesta totean raportissa mm, että sillä on vähän poliittista kannatusta Suomessa ja että nykyhallitus on päinvastoin alentanut perintöverotusta. Totean myös se, että perintö- ja varallisuusverotuksen kehittäminen vaatisi kansainväistä yhteistyötä ja että kaikkein rikkaimpien kohdalla on liian usein aivan totta se, että perintö- ja varallisuusvero ovat vapaaehtoisia veroja, Hiilamo sanoo lähettämässään sähköpostissa.

– Haluan vielä korostaa, ettei minulla ole tällä hetkellä valmista henkilökohtaista mielipidettä perintöveron tasosta Suomessa. En myöskään pidä tällaisen mielipiteen ilmaisemista omasta roolistani tarpeellisena. Olen kyllä valmis käymään kiihkotonta ja tutkimukseen perustuvaa keskustelua aiheesta, hän jatkaa.

– Ajatuksenani oli tuoda tänne Pohjan perukoille maailmalla tunnustetun auktoriteerin ajatuksia ja käydä niistä asiallista keskustelua. Haluan kaikesta huolimatta edelleen uskoa, että se olisi mahdollista.​