On To Win, We Sign, We May Sex... - hoksaatko tämän tallin hevosten mainiot sanaleikkinimet?

Pitkäaikainen hevosharrastaja Ilpo Pitkänen (1962-2013) perusti 1990-luvulla ilmoitus- ja mainosmyynnin yrityksen. 2000-luvun alussa hän osti 7 Oikein- ja Ravit-ilmaisjakelulehdet ja kehitti Ravia-nettisivuston.

Ilpo Pitkänen kuoli 50-vuotiaana. Hänen läheisin hevosensa oli Chairman. Hän kasvatti myös itse ravihevosia - joiden tunnuspiirre ovat hauskat kaksimieliset nimet, jotka pitää "lausua" suomeksi, ennen kuin vitsin ehkä huomaa.

Ilpo Pitkänen Oy:n hevosia olivat ja ovat muun muassa:

– Seven In Time (s. 2004) (kyse on viittauksesta 7 Oikein -lehteen)

– On To Win (s. 2005)

– Ill Cane (s. 2006)

– We May Sin (s. 2007)

– We May Sex (s. 2008)

– We Sign (s. 2009)

– Toyset (s. 2010)

– I One (s. 2011)

– Nice My Sin (s. 2011)

– Key My Sin (s. 2012)

– Why Cane (s. 2013)

– Kill You (s. 2014)

– Is To Win (s. 2014)

– Sit Cane (s. 2016)

Hevosista yhdentoista emä oli Ilpo Pitkäsen "kantatamma" Skipalong More, joka varsoi 2003-2014 joka vuosi.