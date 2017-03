Herpestä vastaan kehitetty uusi tehokas lääke

Yskänrokkoviruksen tunnetuin oire on huuliherpesrakkula.

Noin puolet ihmisistä kantaa herpestä, monet tietämättään. Yskänrokkoviruksen, eli Herpes simplex -viruksen (HSV), tunnetuin oire on huuliherpesrakkula, jonka yleisin aiheuttaja on HSV-1.

Sukuelinten herpestä sen sijaan aiheuttaa HSV-2. Herpes voi aiheuttaa myös silmäinfektion ja harvoin aivotulehduksen. Silmässä viruksesta esiintyy usein lääkeresistenttejäkin muotoja.

– Herpestä vastaan on olemassa turvallinen lääke, asikloviiri, mutta viruksesta esiintyy myös lääkeresistenttejä kantoja. Erityisen yleisiä lääkeresistentit herpesinfektiot ovat immuunipuutoksesta kärsivillä, esimerkiksi kudossiirrännäisen saaneilla, sekä herpeksen aiheuttamissa silmäinfektiossa. Silmän infektio onkin yleisin infektioperäisen sokeuden aiheuttaja länsimaissa. Uusille lääkehoidoille on siis tarvetta, Henrik Paavilainen toteaa väitöstiedotteessaan.

Hän kehitti väitöskirjatyössään uudenlaista lääkettä HSV:n aiheuttaman infektion hoitoon. Tämä biologinen lääke, RNA-parvi, tehosi kaikkiin tutkittuihin HSV-1 ja -2 viruksiin. RNA-lääke oli lupaava myös HSV-silmäinfektion hoitomallissa.

Entsymaattisesti valmistetun RNA-parven käyttö lääkeaihiona on huomattavasti harvinaisempaa ja herpesinfektiota vastaan ainutlaatuista maailmassa. RNA-parven avulla on voitu välttää perinteisten siRNA-lääkkeiden pulmia: esimerkiksi lääkeresistenssin syntyminen on erittäin epätodennäköistä parvea vastaan.

– Tavallista siRNA-molekyyliä vastaan yhden emäksen muutos virusgenomissa voi tehdä lääkkeestä tehottaman. RNA-parvessa puolestaan erilaisia RNA-molekyylejä on huomattava määrä. RNA-parvi onkin ollut tehokas useita Suomessa esiintyviä HSV-viruksia vastaan eikä resistenssiä ole muodostunut in vitro -kokeissa, Paavilainen kertoo.

– Vaikka tällaista RNA-lääkettä ei ihan heti apteekin hyllyllä nähdäkään, on se tämän väitöskirjaprojektin myötä jo paljon lähempänä kuin projektia aloittaessa, Paavilainen toteaa.

FM Henrik Paavilaisen väitöskirja Inhibition of herpes simplex virus infection with RNA interference tarkastettiin Turun yliopistossa perjantaina 24. maaliskuuta.