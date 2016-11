Lasse Männistö: Helsingin talous on paremmalla tolalla kuin pitkään aikaan

Helsingissä on päästy sopuun ensi vuoden budjetista. Näkymä Etelärannasta.

Helsingin kaupunginhallituksessa edustettuna olevat ryhmät ovat löytäneet sovun Helsingin talousarviosta vuodelle 2017. Neuvottelut käytiin kokoomuksen johdolla.

Saavutettu budjettiratkaisu pohjautuu Helsingin kokoomuksen tiedotteen mukaan valtuustostrategian sitoviin tavoitteisiin tuottavuuden parantamisesta ja investointiraamista, mutta turvaa samalla Helsingin tärkeät peruspalvelut sekä lisäresursseja opetukseen ja varhaiskasvatukseen.

Kevään raamineuvottelujen yhteydessä sovitun mukaisesti ryhmät päättivät kohdentaa kilpailukykysopimuksen mahdollistamien säästöjen johdosta 34 miljoonaa euroa kaupungin palveluiden vahvistamiseen.

– Näemme tärkeänä kohdentaa panostuksia etenkin opetukseen, varhaiskasvatukseen ja lapsiperheiden palveluihin, neuvotteluita johtanut kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lasse Männistö toteaa.

Panostuksia opetukseen

Ensi vuoden talousarviossa kohdistettiin kymmenen miljoonan euron lisäpanostus opetusviraston määrärahoihin. Rahalla turvataan muun muassa iltapäivätoiminta kaikille 1- ja 2-luokkalaisille ja riittävä koulunkäyntiavustajien määrä. Helsingin kokoomus kertoo lisäksi turvanneensa määrärahan Lauttasaaren uuden koulun vuokraan.

Varhaiskasvatukseen tehtiin neljän miljoonan määrärahalisäys. Se mahdollistaa muun muassa kielten oppimisen päiväkodeissa.

Sosiaali- ja terveyspuolelle kohdennetaan 11,5 miljoonaa euroa, joka mahdollistaa kiireettömän hoitoon pääsyn parantumisen ja veteraanien tuetun kotona kuntoutumisen jatkumisen myös ensi vuonna. Lisäksi liikuntaseurojen avustusmäärärahoja korotettiin.

Varhaiskasvatuspalveluissa selvitetään palveluseteleiden käyttöönotto.

– Palvelusetelit toisivat monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut tasapuolisesti kaikkien perheiden ulottuville. Asiasta on hyviä kokemuksia jo yli 50 kunnassa ympäri Suomen, Lasse Männistö sanoo.

Talouden iso kuva Helsingissä on vahva

Kokoomus piti neuvotteluissa investoinneista tärkeänä koulujen ja päiväkotien korjaushankkeita ja homekoulujen nopeita korjauksia.

Seuraavaksi budjetti menee kaupunginhallitukseen ja sieltä edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaupungin toimintamenojen kasvua on rajattu koko vaalikauden ajan valtuustoryhmien strategiaohjelmassa sopiman vuotuisen 1 prosentin tuottavuustavoitteen kautta.

Lisäksi kaupungin tarpeettoman omaisuuden myynnille on asetettu ensimmäisen kerran tällä vaalikaudella konkreettinen vuotuinen myyntitavoite, sillä Helsinki myös investoi merkittävästi.

– Helsingin talous on vahvistunut samaan aikaan, kun yleisesti kuntatalouden kriisi on syventynyt. Vuosikatteemme kattaa poistot ja talous on isossa kuvassa paremmalla tolalla kuin pitkään aikaan, Lasse Männistö toteaa.

Hänen mukaansa vahva toimintatalous mahdollistaa vuotuiset merkittävät investoinnit kaupungin kehitykseen ja kasvuun.

– Olen erittäin tyytyväinen tällä valtuustokaudella saavutettuun talouden ohjaukseen ja poliittisiin tuloksiin, jotka näkyvät vaalikauden viimeisessä talousarviossa, Männistö sanoo.