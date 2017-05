Lämpötila nousee tänään hellelukemiin

Maan eteläosassa on perjantaina lämmintä ja aurinkoista, mutta viileämpää ilmaa alkaa virrata pohjoisesta Lappiin, kertoo Ilmatieteen laitoksen ennuste.

Etelässä on päivällä selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 20–25 astetta, joten hellerajan yli voidaan hyvinkin päästä. Rannikolla lämpötila on hieman matalampi.

Maan keskiosissa on puolipilvistä tai pilvistä, paikoin esiintyy sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 16–23 astetta.

Pohjoisessa on pilvistä ja monin paikoin vesisadetta, mutta päivän myötä pilvipeite rakoilee ja sää poutaantuu. Päivän ylin lämpötila on 7–12 astetta.

Ilmatieteen laitoksen ilmastokatsauksen mukaan kevät on ollut Suomessa kylmä, mutta koko maan lämpötilapoikkeama vuoden alusta laskettuna on vielä noin asteen keskiarvon yläpuolella. Viimeisen noin kuukauden aikana on suursäätila ollut sellainen, että pohjoisesta virrannut kylmä ilma on pitänyt juuri Suomen ja Baltian maat kylmän ilman kourissa. Etelä-Suomi onkin viimeisten viikkojen ajan ollut suhteessa tavanomaiseen nähden maapallon kylmimpiä alueita