Kokoomuksen Timo Heinonen ehdottaa huoltokirjaa julkisille rakennuksille sisäilmaongelmien ehkäisemiseksi

Kokoomus on valmistellut maankäyttö- ja asuntoraporttityötä, jonka puheenjohtaja Timo Heinonen on. Sisäilmaongelmien taustalla on monesti rakennusaikaisia mutta myös käyttöön liittyviä ongelmia ja laiminlyöntejä. Asuntoraportissa kokoomus esittää erillisen selvityksen tekemistä erilaisiin sisäilmaongelmiin johtavista syistä.

– Meidän tulee varmistaa, että rakennusaikataulut eivät ole sellaisia, että esimerkiksi betoni ei ehdi kuivua ennen muovimattoja. Myös sääsuojauksesta tulisi tehdä aina erikseen arviointi ja päätös sen tarpeellisuudesta, toteaa kansanedustaja Timo Heinonen. Heinonen toimii myös eduskunnan Valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaoston puheenjohtajana.

Heinonen muistuttaa, että osa ongelmista voi syntyä myös vuosittaisen ylläpidon ja huoltotoimenpiteiden laiminlyönneistä. Kokoomus esittääkin kaikille julkisille rakennuksille huoltokirjan käyttöön ottamista.

– Otimme esityksestäni käyttöön vastaavan jo aiemmin liikuntapaikoille palloilu- ja uimahalleille. Nyt haluamme, että myös hoivalaitokset, päiväkodit, koulut ja muut saadaan saman seurannan piiriin. On tärkeää tietää onko ilmastointia osattu käyttää oikein ja huoltaa ja onko esimerkiksi salaojien kunnot tarkistettu säännöllisesti, toteaa Heinonen.

Kokoomus kantaa huolta yhteisen omaisuuden lisäksi ennen muuta ihmisten terveydestä. Monet joutuvat tekemään töitä ja käymään kouluissa päivittäin ja hoivalaitoksissa asutaan myös pysyvästi.

– Homeongelmien lisäksi pitää nyt tarkastella myös sisäilmaongelmia ja niiden syitä laajemminkin. Tilanne alkaa olla kestämätön ja tekemättä ei voi nytkään olla.