Lukion arvosanojen merkitys korkeakouluhauissa vähenee

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen sanoo Verkkouutisille, että valtakunnallisten arvosanakriteerien käyttö lukioissa on yksi ratkaisu lukioiden arvosanojen huonoon vertailukelpoisuuteen.

Toisin kuin lukioissa, peruskouluissa tällainen kriteeristö on käytössä: oppilaalta vaaditaan tiettyä valtakunnallisesti määriteltyä taitotasoa, jotta hän voi saada todistukseensa arvosanan 8.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) tiistaina julkaiseman selvityksen mukaan matematiikan arvosanan saa Suomen lukioissa hyvin erilaisin perustein. Hyvän lukion opiskelija voi saada arvosanan 6 samalla taitotasolla, jolla heikomman lukion opiskelija saa arvosanan 9. Arvioinnin epätasa-arvoisuus uhkaa opiskelijoiden oikeusturvaa, sillä korkeakoulut katsovat lukion päättötodistuksen arvosanoja opiskelijavalinnoissaan.

Olli-Pekka Heinosen mukaan ongelman taustalla ovat juuri lukioiden epäyhtenäiset arviointiperusteet.

– Myös opettajien täydennyskoulutuksessa asiaan tulisi kiinnittää huomiota, jotta opettajat voisivat ottaa arviointiperusteet omassa arvioinnissaan paremmin huomioon. Nämä lienee keinoja, joilla ongelmaa voitaisiin ratkaista, Heinonen sanoo.

Hän ei kuitenkaan kannata ajatusta, että opettajien arviointityötä valvottaisiin tarkemmin.

– Sellainen kääntyisi helposti itseään vastaan. Ratkaisu on opettajien koulutuksessa ja osaamisen kriteereissä. Samoin nyt julkaistun selvityksen tyyppiset arviot tietyin säännönmukaisuuksin ovat hyvä keino seurata tilannetta.

Ylioppilaskoetta halutaan painottaa nykyistä enemmän

Olli-Pekka Heinonen uskoo, että lukioiden arviointierot eivät ole vain viimeaikainen ilmiö.

– On kyllä tiedostettu, että erikokoisten ja eri sisäänpääsykriteereillä toimivien lukioiden välillä arviointi jonkin verran vaihtelee. Opiskelijoiden oikeusturva on siinä mielessä parantunut, että lukioiden päättötodistuksen arvosanojen merkitys korkeakouluhauissa on vähentynyt, Heinonen sanoo.

Korkeakoulujen valintakoemenettelyjen uudistus on kirjattu pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman tavoitteisiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä on esittänyt, että korkeakouluhauissa siirryttäisiin pääsykoevetoisesta järjestelmästä valitsemaan opiskelijat ylioppilastodistuksen perusteella.

Toistaiseksi useat korkeakoulut ovat huomioineet lukion päättötodistuksen arvosanoja opiskelijavalinnoissaan. Lukion päättötodistuksen arvosanojen merkitys tulee Olli-Pekka Heinosen arvion mukaan kuitenkin vähenemään.

– Ylioppilastutkinnon merkityksen lisääminen on suunta, johon myös yliopistot itse ovat olleet halukkaita menemään.

Lukioiden tasoeroja Heinonen ei näe ongelmana niin kauan, kun lukioiden maantieteellinen saavutettavuus turvataan.

– Sitten alkaisimme olla huonossa tilanteessa, jos lukiokoulutuksen maantieteellinen saavutettavuus heikentyisi ja meillä olisi siitä huolimatta tasoeroja, Heinonen sanoo.