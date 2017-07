Nuorille vaaditaan 60 km/h kulkevia kevytautoja – kansanedustaja haluaa nopeita toimia

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassakin toimiva Timo Heinonen toivoo liikenne- ja viestintäministeriöstä lakiesitystä niin sanottujen kevytautojen sallimiseksi jo tänä vuonna. Heinosen mukaan EU:sta tullut aiempi este poistui, kun sisämarkkinoista ja teollisuudesta vastaava komissaari Elżbieta Bieńkowska ilmoitti EU:n näyttävän vihreää valoa asiassa.

– Näin jo 16-vuotias voisi ajaa oikealla autolla, joka on rajoitettu kulkemaan enintään 60 kilometriä tunnissa. Tällainen auto olisi siis huomattavasti turvallisempi kuin mopoautot ja toki myös muutenkin hankintoina perheille järkevämpiä, toteaa Heinonen, joka esitti asiaa keväällä hallitukselle.

Rajoittimella varustettuja autoja saisi Heinosen mukaan ajaa uudella B1-ajokortilla, mikä oikeuttaisi jo 16-vuotiaan nuoren ajamaan nelipyöräistä L7e-luokan ajoneuvoa.

Trafin mukaan L7e-luokkaan kuuluvat nelipyöräiset moottorikäyttöiset ajoneuvot, joiden kuormittamaton massa on enintään 400 kg tai tavarankuljetusajoneuvon osalta enintään 550 kg. Sähköajoneuvon kyseessä ollessa paino lasketaan kummassakin tapauksessa lukuun ottamatta akkujen massaa. Lisäksi ajoneuvon moottorin suurin nettoteho on enintään 15 kilowattia, eli noin 20 hevosvoimaa.

Aiemmin keväällä esitystä vastustettiin kuten ennenkin sillä, että EU ei salli mopoautojen korvaamista nopeusrajoitetuilla henkilöautoilla.

– Nyt siis EU:n selän taakse ei tarvitse eikä voi enää mennä vaan meidän liikenneministeriö voi asiassa hyvin edetä. Olen varma, että liikenneministeri Anne Bernerin johdolla asiassa voidaan edetä nopeastikin.

Komissaari Bienkowska toteaa vastauksessaan, että EU:n jäsenvaltiot voivat rajoittaa autojen nopeutta ja tällaiset nopeudelta rajoitetut ajoneuvot hyväksyttäisiin sitten jokaisen maan kansallisten sääntöjen mukaisesti. Hyväksyminen ja täytäntöönpano kuuluvat siis jäsenvaltioiden vastuulle, eivät EU:lle.

Heinonen uskoo turvallisempien pienten oikeiden autojen korvaavan mopoautot nopeasti liikenteessä.

– Tämä on se keskeinen uusi linjaus mikä tarvittiin LVM:lle ja myös Trafille, jotta asiassa voidaan edetä.

Nykyisin 15-vuotiailla on oikeus ajaa kevyttä nelipyörää, eli mopoautoa. Kevyt nelipyörä on nelipyöräinen moottorikäyttöinen ajoneuvo, jonka kuormittamaton massa on enintään 350 kg ja jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 45 kilometriä tunnissa. L6e-luokan ajoneuvon moottorin sylinteritilavuus on lisäksi enintään 50 kuutiosenttimetriä, kun kyseessä on ottomoottori, tai suurin nettoteho enintään 4 kW, kun kyseessä on muu polttomoottori tai sähkömoottori.