"Kipinä syttyi, mutta roihua ei tullut" – Eero Heinäluoma sanoo ei SDP:n presidenttiehdokkuudelle

Kansanedustaja Eero Heinäluoma ei lähde SDP:n presidenttiehdokkaaksi. Heinäluoma ehti jo kerran aiemmin kieltäytyä puolueen presidenttiehdokkuudesta.

– Puheenjohtaja Antti Rinne kuulutti ehdokkaita esiin jo vuosi takaperin ja jo silloin annoin oman vastaukseni: en tavoittelisi ehdokkuutta. Kehotin sen sijaan miettimään muita nimiä ja tarjosin keskusteluun Jutta Urpilaista.

Urpilainen kieltäytyi henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen vedoten. Sen jälkeen keskustelu Heinäluoman ehdokkuudesta alkoi uudelleen.

– Lupasin vielä kerran puntaroida asiaa – onhan kyseessä tehtävä, joka on suurin kaikista tehtävistä, joihin suomalainen poliitikko voi olla ehdolla. Lukuisat vetoomukset ja yksi turkulainen kukkapuskakin tekivät mielen kovin nöyräksi, Heinäluoma kertoo tiedotteessaan.

– En kiellä, ettenkö olisi miettinyt vakavasti, ja jälleen kaikilta mahdollisilta ja mahdottomiltakin kanteilta. Silti en saanut tarpeeksi painavia syitä päätökseni pyörtämiseen. Voi sanoa, että kenties kipinä syttyi, mutta roihua ei tullut.

Heinäluoman mukaan ratkaisevaa muutosta vuoden takaiseen ei ole tapahtunut.

– Rakennan edelleen uutta elämääni puolisoni poismenon jälkeen. En nyt sentään puolivallattomana leskimiehenä, mutta uuden ajan edessä kuitenkin.

Heinäluoma sanoo, että hänellä on vahva kutsumus päivittäiseen parlamentaariseen työhön eduskunnassa.

– Vuoden takaiseen on tullut uusiakin näkökohtia; nekään eivät tue ehdokkuutta. Sosialidemokraattien sukset presidenttiasiassa sojottavat kovin moniin eri suuntiin. Koen, etteivät minun voimani riitä tämän porukan tuomiseen samalle ladulle. Tämä ei siis tunnu minun kupilliselta teetä. Jotain uutta tarvitaan.

Heinäluoman mielestä sosialidemokraattisessa puolueessa riittää paljon hyviä vaihtoehtoja ehdokkaiksi. Hänen mukaansa jäsenistön mielipiteellä on ratkaiseva merkitys päätöksenteossa, ja omaa ehdokasta tunnutaan toivottavan.

– Puoluejohdon on hyvä ottaa vastuuta ehdokaspohdinnassa ja näytettävä suunta presidentinvaaleihin. Rivit on tiivistettävä puheenjohtaja Rinteen johdolla valitun ehdokkaan taakse. Joukkojahan tunnetusti johdetaan edestä ja sille työlle meidän muiden on hyvä antaa tukemme, Heinäluoma linjaa.