"Millaisen viestin sotaveteraaneilta leikkaaminen antaa Suomen 100-vuotisjuhlan alla?"

‒ Hallituksen ehdotus leikata itsenäisyyden juhlavuonna sotiemme veteraanien eläkkeitä on huonosti ajateltu. Vaikka kyseessä on useimpien kohdalla vain muutamasta eurosta, tulee tällainen päätös veteraaneille yllätyksenä ja pyytämättä sekä täysin vastoin juhlapuheissa luvattua, sanoi SDP:n kansanedustaja Eero Heinäluoma puheessaan Sauvon työväenyhdistyksen 110-vuotisjuhlassa.

Heinäluoma on huolissaan, millaisen viestin kansakunta itsenäisyyden juhlavuonna 2017 sotiemme veteraaneille antaa.

‒ Juuri vaikeina aikoina kansakunnan arvot ovat testissä. Yksi suomalaisista arvoista on toisistamme huolehtiminen ja toinen menestystämme siivittänyt arvo on sanan pitävyys. Talouden vaikeuksista huolimatta olemme edelleen vauraampia kuin koskaan. Hallituksen nyt rintamamieseläkkeisiin esittämä leikkaus on täysin vastoin kaikkia aikaisempia puheita ja vakuutuksia. Itsenäisyytemme kovilla uhrauksilla lunastaneen sukupolven pieniin eläkkeisiin tehdyllä leikkauksella ei ole mitään merkitystä valtiontaloudelle, Heinäluoma sanoo.

Hallitus esittää talousarvioesityksessään rintamalisään 0,85 prosenttia leikkausta ensi vuodelle, eikä siihen ole luvassa indeksikorotuksia tällä hallituskaudella. Leikkauksella tavoitellaan 200 000 euron säästöä ensi vuodelle.

‒ Esitän, että hallitus peruisi esityksensä leikata rintamamieseläkkeitä. Toinen vaihtoehto on, että eduskuntaryhmät yhdessä sopisivat, ettei sotiemme veteraanien eläkkeisiin nyt tehdä leikkauksia, ehdottaa Heinäluoma. Päinvastoin, nyt tulisi parantaa veteraaniemme ja heidän puolisoidensa kuntoutukseen pääsyä. SDP on esittänyt talousarvioaloitteessaan lisäystä veteraanien kuntoutustoimintaan.

Vuoden 2016 alussa veteraaneja oli elossa vajaat 22 000. Määrä vähenee arviolta 3000–4000 henkilöllä vuosittain tänä ja ensi vuonna.