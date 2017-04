Eero Heinäluoma: Kykenen kooltani puolustamaan itseäni, mutta taksit veivät käteiseni Tallinnassa ja Tukholmassa

Eduskunta keskusteli tiistaina hallituksen liikennekaariesityksestä. Oppositio nosti esiin taksiliikenteen sääntelyn purkamisen.

– Kuulun niihin, joilla on tästä vapaudesta omintakeisia kokemuksia. Minut ovat taksit puhdistaneet ylimääräisestä käteisestä sekä Tallinnassa että Tukholmassa, Sdp:n Eero Heinäluoma sanoi.

– Oletan, että olen sekä kooltani että noin muutoinkin ehkä vähintäänkin keskimääräisen kykenevä puolustamaan itseäni, mutta kun olet vieraassa maassa, vieraassa kulttuurissa ja sinulla on kiire ja kone tai liikenneväline lähtee, niin et jää neuvottelemaan siitä, että oliko tämä hinta oikea vai oliko se väärä, vaan joudut toteamaan, että näin tässä kävi.

Hänen mukaansa Suomessa "taksijärjestelmä ei varmasti ole kaikkein halvin, mutta se on luotettava ja turvallinen kaikille käyttäjille iästä ja elämän olosuhteista riippumatta. Kun taksiin istuu, tietää, että se vie suorinta tietä määränpäähän, hinta on sama kaikille, ei katsota, että voiko tuolta asiakkaalta ottaa enemmän".

Keskustan Eeva-Maria Maijala totesi Heinluomalle, että "mitään markkinavoimien lakia ei todellakaan ole tulossa. Suosittelen, että lukisitte läpi tämän mietinnön, mitä kaikkea tässä asiassa on. Aivan samoin kuin tänään on tullut nyt paljon näitä pelkotiloja esille, niin tieto auttaa kyllä tuskaan hyvinkin paljon, elikkä lukisitte ja perehtyisitte tarkemmin, mitä kaikkea siellä on olemassa".

Kokoomuksen Markku Eestilä puuttui päivystysvelvollisuuteen syrjäseudulla.

– Mikäli palvelut eivät siellä toimi - ja silloinhan käy niin, ettei oikeastaan mikään julkinen liikenne toimi - niin silloin me joudumme palaamaan joko tässä salissa asiaan, joko viranomaisten toimesta joudutaan palaamaan asiaan tai sitten kunta ostaa päivystystä. Sitten tullaan toiseen kysymykseen: onko kunnan vastuulla pitää yllä julkista liikennettä kokonaan?

Eestilän mielestä on väärin sekin, että jää tilaan, jossa esitetään uhkakuvia, mutta kukaan ei esitä minkään näköistä ratkaisua.

Kokoomuksen Juhana Vartiaisen mielestä "on hienoa, että taksiliikenteessä siirrytään vihdoin normaaliin elinkeinovapauteen".

– Ehkä voisi kysyä yleisesti: Miksi meidän maamme on tässä aina jälkijunassa? Onko aina oltava niin, että juuri Suomessa kynsin hampain pidetään kiinni vakiintuneista privilegioista? Miksi emme voi naapurimaan tapaan olla etunenässä taksiliikenteen, apteekkitoimialan ja terveyspalvelujen markkinoita hyödyntämässä suomalaisten kotitalouksien parhaaksi eli kansantalouden parhaaksi, Juhana Vartiainen kysyi.

Vartiaisen mukaan pelottelu alueellisesta epätasa-arvosta kuulostaa sekin väsyneeltä.

– Markkinatalous on paras lähtökohta palvelujen tuomiseksi sekä keskuksiin että haja-asutusalueille. Milloin yleensä käy niin, että kun markkinoille tuloa helpotetaan, tarjonta vähenisi? Ja jos ongelmia ilmenee, totta kai niitä osataan sitten ratkaista.

– Ja mistä lähtien sosiaalidemokratia todella vastustaa kansainvälistä kilpailua? Koko hyvinvointimme ja tärkeiden julkis- ja hyvinvointipalvelujen rahoitus perustuu kilpailulle, kansainväliselle kilpailulle ja voittomotiivin hyödyntämiselle, Vartiainen sanoi.

Sdp:n Harry Wallin vastasi taksien säätelyn olevan pääsääntö Länsi-Euroopassa ja jopa Yhdysvalloissa puhumattakaan Pohjoismaista.

– Missään ei ole vielä tehty onnistunutta taksialan säätelyn purkua, vaan nekin harvat maat, jotka ovat tähän lähteneet potevat valtavia ongelmia ja tekevät koko ajan uutta säätelyä epäkohtien korjaamiseksi, Wallin totesi.