Kaleva: Näin Eero Heinäluoma vastaa presidenttikysymykseen

Lähes joka kolmas presidenttiehdokasta etsivän Sdp:n vaikuttajista toivoi Lännen Median kyselyssä, että Eero Heinäluoma asettuisi ehdolle. Heinäluoma totesi viime kesänä, ettei ole kiinnostunut.

Lännen Media on kysynyt asiaa nyt Eero Heinäluomalta haastattelussa, jonka on julkaissut muun muassa Kaleva. Näin hän vastaa:

– Kieltäytymiseni on voimassa, enkä ole asiaa miettinyt. Noteerasin tutkimuksen ja totta kai se lämmittää mieltä, että löytyy tukea. Oli tuki sitten pienempiin tai suurempiin tehtäviin, suhtaudun niihin vakavasti. Presidentin tehtävä on tärkeä esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspoliittisen johtajuuden takia. Mutta nyt käydään kuntavaalit ja Suomessa on otettava yhdet vaalit kerrallaan, Eero Heinäluoma sanoo.

– Olen vähän kiusaantunut keskustelusta. Puheenjohtaja Antti Rinteen ohje on, että nyt keskitytään kuntavaaleihin. Sen mukaan olen itsekin toiminut. Keskustelu ehdokkaasta on aikataulullisesti ja henkilöistä puoluejohdon käsissä. Rinne on sanonut, että hän ottaa asian työlistalle kuntavaalien jälkeen.