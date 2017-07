Huijarit pyytävät apua teiden varsilla – HU: "Kun mieheni tuli autoon, hän oli aivan shokissa"

Maantiehuijareita on jälleen tavattu liikenteessä.

Helsingin Uutiset kertoo porvoolaisesta pariskunnasta, joka joutui viime viikolla tien päällä ollessaan huijauksen kohteeksi. Pariskunta pysähtyi auttamaan autoilijoita, joiden auto oli pysäköitynä Kehä III:n liittymässä katveessa päätieltä.

Autossa oli saksalainen rekisterikilpi. Matkustajat olivat ilmeisesti romanialaisia miehiä.

– Miehet selittivät, että heillä on vain kaksi litraa bensaa eivätkä he tiedä, missä on bensa-asema, pariskunnan rouva kertoo HU:lle.

Pariskunta ajoi edeltä huoltoasemalle, jossa miehet olivat tarvitsevinaan apua automaatin kanssa.

– Mieheni meni heidän avukseen tankkaamaan. Heillä ei ollutkaan rahaa. Mieheni maksoi pankkikortiltaan muutaman kympin. Siinä vaiheessa miehet alkoivat vaatia häneltä tuhatta euroa.

– Näin, ettei kaikki ollut kunnossa. Kun mieheni tuli autoon, hän oli aivan sokissa.

Rouvan mukaan miehet puhuivat selvää englantia ja heidän toimintansa oli selvästi järjestäytynyttä.

Poliisille ei ole nyt tehty uusia ilmoituksia, mutta tämä on "tuttua kauraa" vuosien varrelta, kertoo rikoskomisario Leif Malmberg Itä-Uudenmaan poliisista. Hän neuvoo ottamaan hätävilkkuja vilkuttavan auton rekisterinumeron talteen, jos se onnistuu liikennettä vaarantamatta.

– Poliisi ei kiellä auttamasta ihmisiä, mutta tänä päivänä on hyvä tiedostaa, että kaikki hätävilkkutapaukset eivät ole hätätapauksia, Malmberg sanoo.