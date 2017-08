Satu Hassi AL:lle Touko Aallon naisystäväkohusta: Median saalistusta

Vihreiden entinen puheenjohtaja Satu Hassi ottaa Aamulehdessä kantaa vihreiden puheenjohtaja Touko Aallon naissuhdekohuun.

– Minun mielestäni tässä on kysymys median saalistuksesta, Satu Hassi sanoo AL:lle.

Hassin mukaan media voisi katsoa peiliin kaivellessaan juttuja, jotka hänen mielestään kuuluvat naisystävän yksityisyyteen.

– Kun kävi ilmi, että Touko Aalto on eroamassa ja että asiaan liittyy kolmas osapuoli, joukko toimittajia lähti heti selvittämään, kuka tämä henkilö on. Siinä ei Touko Aallolla ollut muuta mahdollisuutta kuin kertoa, kuka hän on.