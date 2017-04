Kokoomuksen Harri Jaskari: Työmarkkinoiden neliraajajarrutus on saatava poistumaan

Kansanedustaja Harri Jaskari (kok) kritisoi Uuden Suomen blogissaan työmarkkinoiden toimimattomuutta. Jaskarin mukaan tekijää etsii tällä hetkellä noin 109 000 työpaikkaa.

– Varmasti moni näistä yli 100 000 työpaikasta ovat sellaisia, että kysymys on osa-aikaisista töistä. Tämä taas merkitsee sitä, että taloudellisesti monen työttömän ei kannata nykyisen työttömyysturvan mallilla ottaa työpaikkaa vastaan, varsinkin kun työpaikka on toisella paikkakunnalla kuin koti. Olen kuullut lukuisia esimerkkejä siitä, että tuntipalkka olisi ollut puolitoista euroa korkeampi verrattuna työttömyyskorvaukseen, mikäli henkilö olisi ottanut työn vastaa. Kyseessä on selkeä kannustinloukku, Jaskari kirjoittaa.

Kansanedustajan mielestä kieltäytyminen työstä on myös heijastus nyky-yhteiskunnasta. Työn arvostus on Jaskarin mukaan vähentynyt.

– Onnistuneissa yhteiskunnissa on rakennemuutoksen aikanakin onnistuttu pitämään ihmiset mukana yhteiskunnan rakentamisessa. Ruotsissa jopa maahanmuuttajien työllisyysaste on korkeampi kuin Suomessa keskimääräinen työllisyysaste. Suomessa sen sijaan ihmiset polarisoituvat työttömiin ja täystyöllisiin.

– Meidän on vihdoinkin saatava työmarkkinoiden neliraajajarrutus poistumaan tästä yhteiskunnasta. Mikäli me emme kykene nyt todella radikaaleihin uudistuksiin, yhä suurempi osa Suomessa asuvista ihmistä jää pysyvästi yhteiskunnan ulkopuolelle.

Jaskarin mielestä työttömyys- ja sosiaaliturva pitäisi uudistaa ja antaa yrittäjille mahdollisuus työllistää. Samalla on hänen mukaansa kannustettava ihmisiä muuttamaan työn perässä tai liikkumaan joustavasti työn ja kodin välillä, ottaen huomioon myös etätyön mahdollisuus.

Jaskarin mukaan "pikkuviilaaminen" ei enää riitä. Kansanedustajan mielestä asunnot on saatava sinne, missä on työpaikkoja, ja liikenne sujuvaksi. Hän kertoo myös olevansa entistä voimakkaammin perustili-mallin kannalla.