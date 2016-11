Hjallis Harkimo: Ay-liikkeellä on niin paljon rahaa, ettei sitä haluta paljastaa

Kansanedustaja Harry Harkimo (kok.) kirjoittaa Savon Sanomien blogissa, että vasta hänen viime viikolla julkistamansa lakialoite on saanut ay-johtajat kommentoimaan Harkimon kritiikkiä työmarkkinajärjestöjen erityisasemaa kohtaan. Harkimo sanoo puhuneensa jo pitkään siitä, miten työnantajajärjestöillä ja ammattiliitoilla on "jotain käsittämättömästä syystä" annettu oikeus verottomien jäsenmaksutulojen hankkimiseen ja verovapaisiin sijoitustuloihin

– Ilmeisesti he ovat olleet niin varmoja omasta pyhästä asemastaan, etteivät ole katsoneet tarpeelliseksi kommentoida Harkimon puheita. Argumentit olivat heillä heikkoja. Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas haukkui minua ”elvistelijäksi”, joka on toki tyypillistä suomalaista keskustelukulttuuria, mutta ei kovin hedelmällistä. Ei varsinkaan kun kyseessä on vakava asia: avoimuus ja oikeudenmukaisuus suomalaisessa yhteiskunnassa, Harkimo kirjoittaa.

– Suokas puhui ay-liikkeen ”roposista”. Se on tietysti yksi suuri sumutusyritys. Vai mitä pitäisi ajatella esimerkiksi niistä summista, joita olemme saaneet tietää osan varallisuudestaan ilmoittaneista: Rakennusliitolla ja PAMilla on sata miljoonaa omaisuutta, OAJ:lla kuuleman mukaan vielä paljon enemmän. Varmasti joidenkin liittojen kohdalla puhutaan sadoista miljoonista, Harkimo jatkaa.

SAK:n Jarkko Eloranta on hänen mukaansa sanonut, ettei Harkimo ”ymmärrä työmarkkinajärjestöjen roolia”.

– Mutta minähän olen vain sanonut, että valtion pitäisi verottaa niitä niin kuin muitakin yhdistyksiä ja saada näin 200–300 miljoonaa euroa lisää verotuloja. Toisaalta kyse on siitä, että ay-liike ei halua paljastaa omaisuutensa kokoa, koska se saisi monet kyseenalaistamaan niiden yleishyödyllisyyden ja jäsenet vaatimaan joko parempia palveluita tai alhaisempia jäsenmaksuja.

Harkimo arvioi totuuden olevan, että varallisuus on niin suurta, että sitä ei haluta paljastaa.

– Se ilmenee esimerkiksi tilinpäätöksissä, joita ei tavallinen tilintarkastaja edes ymmärrä. Siellä riittäisi paljon selvitettävää. Demarit meuhkaavat joka paikassa avoimuudesta, mutta eivät tältä osin – vaikka siis vaadin yhtälailla työnantajien kuin kuin työntekijöiden edusliittojen avoimuutta, Harkimo sanoo.

Hän sanoo olevansa yhtä mieltä Jarkko Elorannan kanssa siitä, että ay-liikkeillä on nykyään väärä rooli yhteiskunnassa.

– Nyt ne toimivat talouden kasvun jarruina ja kangistavat työmarkkinoitamme niin paljon, että työpaikkoja katoaa. Se ei ole kenenkään, ei edes työntekijöiden etu, Harkimo päättää.