Henkilökunnasta pitää olla helpompi päästä irti - Hjallis Harkimo kertoo, miksi

Kansanedustaja Hjallis Harkimo (kok.) kirjoittaa, etteivät tosiasiat muutu sen debatoinnista, onko Suomen rikkoma velkakriteeri järkevällä tasolla.

– Komissio pyytää jo nyt lisäselvityksiä Suomelta. Tämä on huolestuttavaa. Jos emme tee jotain hyvin nopeasti, hän toteaa blogissaan Iltalehdessä.

Harkimo siteeraa Nokian toimitusjohtaja Rajeev Surin lausuntoa, ettei yritys voi palkata Suomesta henkilökuntaa. Syynä on lakiin kirjattu takaisinottovelvoite. Jos on irtisanonut työntekijöitä, mutta myöhemmin haluaa palkata työntekijöitä, pitää työtä ensin tarjota äskettäin irtisanotuille.

– Otetaan yksinkertainen esimerkki: yritys irtisanoo kaksi perinteistä myyjää, mutta samaan aikaan se haluaa digitaaliseen aikaan hypätäkseen palkata kaksi henkilöä, jotka osaavat sen homman. Se ei voi kuitenkaan tehdä näin, koska yrityksen pitäisi ensin ottaa ne kaksi myyjää takaisin töihin.

– Eihän tässä ole mitään järkeä. Eihän ihmisiä voi palkata työhön, jota he eivät osaa. Meidän on tajuttava, että maailma muuttuu. Monille aloille ja asioihin pitäisi tehdä rakennemuutoksia. Jos jäämme tähän asentoon, joudumme jatkuvasti vain leikkaamaan. Se on tuhoon tuomittu tie. Silloin kotimainen kysyntä tyrehtyy ja katastrofi on lähellä, Harkimo kirjoittaa.

Hänen mukaansa ulkopuolelta ei apuja tule.

– Kuulostaa rajulta, mutta henkilökunnasta pitää olla helpompi päästä irti, koska samalla se helpottaa ja mahdollistaa myös uusien työntekijöiden palkkaamista, Hjallis Harkimo toteaa.

– Joillekin tämä kuulostaa nurinkuriselta tai mahdottomalta, mutta jos vähääkään on perehtynyt yritystoiminnan perusperiaatteisiin ja kansantalouden toimintaan, sen kyllä ymmärtää. Kaikki eivät selvästikään tätä ymmärrä. Ilmeisesti heidän aivonsa tarvitsisivat tältä osin rakennemuutosta.

Palkoista pitää hänen mukaansa pystyä sopimaan paikallisesti ja palkkojen alarajaa on madallettava. Tämä auttaa rakentamaan systeemiä, joissa avoimet työpaikat kohtaavat työntekijät.

– Onneksi rakennemuutoksia on jo tehty. Kauppojen aukioloaikojen ja apteekkien kilpailun vapauttaminen ovat hyvä alku, samoin liikennekaari. Samaa linjaa on jatkettava, muuten on maamme kohta Kreikan tiellä.