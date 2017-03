Hjallis Harkimo: Joka sanoo että lasten pitää harrastaa monta lajia ei tiedä mistä puhuu

Kokoomuksen kansanedustaja Hjallis Harkimo kirjoittaa Iltalehden blogissa otsikolla Kilpaurheilu on joskus kohtuuttoman kovaa. Hänen kaksi nuorinta poikaansa ovat iältään 12 ja 16, ja molemmat pelaavat Jokereissa.

– Joka kevät pojat miettivät ja viettävät unettomia öitä: saavatko he jatkaa joukkueessa vai putoavatko he pois. Tämä on varmasti monessa muussakin perheessä arkea. Se on kova pala, jos lapset eivät saa jatkaa joukkueessa, jossa he ovat kasvaneet monta vuotta, Hjallis Harkimo toteaa.

– Kilpaurheilu vain on tämmöistä, ei sille oikein mitään mahda. Huippujoukkueet tekevät näin menestyäkseen. Kaikki tietävät sen, vaikka se ei olekaan aina mukavaa ja mielekästä.

Hänen mukaansa "silti jossain on jotakin häikkää". Hän sanoo olevansa huolestunut nuorten jaksamisesta.

– Tutkimustenkin mukaan monet lopettavat aika nuorena. Tämä ei koske pelkästään jääkiekkoa, vaan monia muitakin lajeja.

– Se on huolestuttavaa. Miten pystyä hoitamaan sekä koulu että harjoitukset, riittävä uni ja hyvä ravinto? Yhtälö ei ole helppo ja liian usein se on niin vaikea, että se johtaa lopettamiseen. Moni palaa loppuun.

Harkimo sanoo ottavansa esimerkin elävästä elämästä. Harjoituksia on neljä kertaa viikossa ja päälle pelit viikonloppuna. Viikolla harjoitusmatkoihin menee noin puoli tuntia ja harjoitukset kestävät noin neljä tuntia.

– Kolmelta koulusta pääsevä lapsi ehtii viideksi harjoituksiin, ja kotona ollaan noin kello 21. Sen jälkeen pitää vielä tehdä läksyt, syödä ja herätys taas kello 7 - ja eikun kouluun, Harkimo laskee.

– Kun sitten joku vielä sanoo, että lasten pitäisi harrastaa montaa lajia, hän ei tiedä mistä puhuu. Siihen ei vain ole mahdollisuuksia, eikä siihen paljoa muutakaan elämää mahdu. Se on fakta.

Hänen mukaansa "onneksi nuoret ovat niin innoissaan, että jaksavat jonkin aikaa, monet pitkäänkin, mutta monet putoavat pois".

– Mikä sitten lääkkeeksi? Ei ole kovin montaa superkeinoa, mutta harjoituksia kyllä voitaisiin tiivistää vähän lyhyemmiksi.

Toinen ongelma Harkimon mukaan syntyy, kun vanhemmat juniorit alkavat harjoitella kahdesti päivässä.

– Monelta jää sitten koko koulu, ja se onkin sitten vakavampi juttu. Kilpaurheilu on kovaa ja huipulle pääsy vaati uhrauksia, sen kaikki tietävät, ja lähtevät silti leikkiin mukaan. Uhraukset ovat silti välillä kohtuuttoman kovia.