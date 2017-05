Professori tyrmää Osmo Soininvaaran: Ei markkinatalouden tehtävä ole onnen luominen

Vihreiden Osmo Soininvaara esitteli kirjoituksessaan Suomen Kuvalehdessä synkkiä näkemyksiään koneellistumisesta ja talousjärjestelmistä.

Hallintotieteen professori emeritus Risto Harisalo havahtui asiaan Facebookissa. Hän sanoo kiinnittäneensä huomiota Soininvaaran sanoihin "markkinatalous on menestynyt huonosti vaurauden muuttamisessa inhimilliseksi onneksi".

– Sanon vaan, että se ei ole markkinatalouden tehtävä, sen tehtävänä on luoda aineelliset edellytykset päättää omasta elämästään, Risto Harisalo kuittaa.

– En tiedä onko ihmiskunnan historiassa vaihtoehtoa, joka olisi onnistunut muuttamaan vaurauden onneksi. Ajatelkaa nyt Onnellisuuden ministeriön tehtäviä ja virkailijoiden koulutusvaatimuksia niin huomaatte kuinka mieletöntä on edellyttää esimerikiksi valtiolta onnellisuuden kustannustehokasta tuottamisessa, professori huomauttaa.

Hänen Facebook-seinällään keskustelija toteaa, että "jos markkinatalous ymmärretään siten, että julkisen vallan on lainsäädännön turvin luotava joillekin paremmat edellytykset toimia vaihdannassa, niin silloin aineellisten edellytysten tasainen jakautuminen epäonnistuu, vauraus kasaantuu ja suojan ulkopuolelle jääneiden epävarmuus lisääntyy, mutta se ei ole markkinataloutta, se on politiikkaa ja intressiryhmien taistelua vallan keskuksissa". Risto Harisalo toteaa, että keskustelija on todella oikeassa.