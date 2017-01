Timo Harakka tekisi SDP:stä yrittäjäpuolueen

SDP:n puheenjohtajaksi pyrkivä kansanedustaja Timo Harakka haluaa nostaa yrittäjyyden SDP:n ohjelman ytimeen.

– Miksi? Koska pienyritykset ovat merkittävimpiä työllistäjiä – alle sadan hengen yritykset loivat 100 000 työpaikkaa vuosina 2000–2012, yli tuhannen hengen yritykset vähensivät 8500, Harakka sanoo tiedotteessaan.

Hän haluaa seuraavan hallituksen tekevän tehokkaan pk-yritysten ohjelman, jotta niiden taloudellinen menestys olisi entistä suurempi. Pieniä yrityksiä on Harakan mukaan rohkaistava kasvamaan ja keskisuuria autettava kansainvälisille markkinoille.

Myös yksinyrittäjien asemaan Harakka haluaa parannuksia.

– Moni taiteilee työttömyyden, keikkatyön ja toimeksiantojen sekavassa, mielivaltaisessa byrokratiassa. On sattuman varassa, katsooko TE-toimisto hänet pää- vai sivutoimiseksi yrittäjäksi, oikeuttaako työttömyysturvaan vai ei – riippuen siitä, kuka ja miten lukee 193-sivuista toimintaohjetta. Tilanne on sietämätön. Ihmisen on varminta pysyä visusti ansiosidonnaisella, jos sellaisen on onnistunut saamaan, eikä tarttua toimeen, joka onnistuessaan toisi elantoa toisillekin, Harakka sanoo.

Itsensä työllistäminen pitäisi hänen mielestään nostaa kunniakkaaksi kansalaistaidoksi, johon ihmisiä rohkaistaan. SDP:stä Harakka tekisi yrittäjäpuolueen.

– On sääli, että SDP ei ole kyennyt puhuttelemaan pienituloisia yrittäjiä, joiden asemassa olisi kosolti parannettavaa. Neljä vuotta ei ole pitkä aika mielikuvan muuttamiseen, mutta yritetään, Harakka sanoo.