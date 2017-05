Hallintarekisteri eduskunnassa - "on aidosti tehty niin paljon kuin nyt pystytään"

Eduskunta käsittelee tänään tiistaina kiistoja herättänyttä hallintarekisteriasiaa eli "hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi".

Laki mahdollistaa yrityksille osakeomistusten rekisteröinnin ulkomaisten arvopaperikeskusten kautta. Siksi sen on arvosteltu peittävän omistuksia.

Eduskunnan talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Harri Jaskari (kok.) sanoo kuitenkin, että asiassa on "virkamiesten kanssa selvitetty kaikki mahdollinen, mitä me voisimme tällä hetkellä tehdä avoimen arvo-osuusjärjestelmän puolesta".

– Tällä hetkellä se paras mikä näyttää olevan mahdollista, on tehdä lähdevero, jos omistajaa ei löydetä. Ja toisena: kehittää nopeasti tällainen automaattinen tietojenvaihtojärjestelmä, jossa viranomaiset voivat katsoa, onko kenties jollakin tahoilla tai henkilöillä omistuksia muualla ja onko ne ilmoitettu, Harri Jaskari sanoo.

Jaskarin mukaan jatkossa eurooppalaisella, EU-tasolla, pitää yhä painostaa koko Eurooppaa kohti avointa arvo-osuusjärjestelmää.

– Mutta tämä asia vaatii kokonaan eurooppalaisia päätöksiä. Tätähän talousvaliokunta jo 2012 halusi, että neuvottelumandaattimme olisi tämä avoimen järjestelmän saaminen aikaiseksi, Jaskari toteaa.

– Nyt on aidosti tehty niin paljon kuin me pystymme tekemään tässä asiassa. Tämä on nyt tämän hetken lopputulos. Mutta työ jatkuu.