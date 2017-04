Jussi Halla-ahon mielestä Timo Soinilla olisi meriittejä kulttuuriministeriksi

Europarlamentaarikko Jussi Halla-aho kommentoi perussuomalaisten ministerivalintaa Facebook-päivityksessään.

– Itse asiassa eduskuntaryhmässä olisi paljonkin meritoituneita (ansioituneita) henkilöitä kulttuuriministeriksi. (Juho) Eerola on tietysti pitkän linjan muusikko. Kike Elomaa on kunnostautunut laulajana. Timo Soini on toiminut Euroopan parlamentin kulttuurivaliokunnan varapuheenjohtajana, Halla-aho luettelee.

Hänen mielestään on hyvä, että on mistä valita.

Eilen Halla-aho kommentoi Facebook-päivityksessään kokoomuksen ja perussuomalaisten ministerisalkkujen vaihtoa seuraavasti:

– Perussuomalaiset kuulemma antoivat pois oikeusministerin salkun ja saivat sen tilalle kulttuuri- ja liikuntaministerin salkun, Halla-aho kirjoitti.

– Kai tämä on hyvä diili, kun useammankin kansanedustajan seinällä niin sanotaan, hän jatkoi.

Eräs keskustelija kirjoitti havaitsevansa, että asia harmittaa Halla-ahoa jollakin tavalla ja kehotti Halla-ahoa tekemään asialle jotakin.

– Pitäisiköhän yrittää vaikka puheenjohtajaksi, Halla-aho vastasi.

Perussuomalaisten uutta ministerisalkkua on pedattu puolueen puheenjohtajaksi ehdolla olevalle Sampo Terholle. Uuden ministerin vastuulle on tulossa kulttuuri- ja urheiluasiat kokoomukselta ja Eurooppa-asiat ulkoministeri Timo Soinilta (ps.).

Myös Halla-aho on ehdolla perussuomalaisten puheenjohtajaksi kesäkuun puoluekokouksessa.

Ilta-Sanomat kertoo, että Soinin mukaan uusi ministeri valitaan tänään iltapäivällä sähköpostikokouksessa, mutta nimi julkistetaan todennäköisesti vasta huomenna torstaina.