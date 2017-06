Jussi Halla-aho linjapuheessaan: Kokoomuksen arvoihin sitoutuminen ei tietenkään käy

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho otti linjapuheessa esille sen, että kokoomuksen suunnalta viestitettiin eilen, ettei riitä, että perussuomalaiset ovat sitoutuneet hallitusohjelmaan.

– Meidän pitäisi kuulemma sitoutua vielä kokoomuksen arvoihinkin. Ei tämä tietenkään käy. Perussuomalaisilla on omat näkemyksensä, joita jäsenistö edellyttää puoluejohtomme edustavan, Halla-aho sanoi puoluekokousväelle.

Halla-ahon mielestä kokoomus ajaa itseään ja hallitusta hankalaan nurkkaan, josta on pian vaikea päästä ulos kasvojaan menettämättä.

– Ongelma tuntuu olevan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien henkilöissä, eikä niinkään poliittisessa linjassa. Poliittinen linjammehan on kirjoissa ja kansissa, eikä se ole mihinkään muuttunut, Halla-aho totesi.

Halla-ahon mukaan hänen linjansa on se, mikä on kirjattu perussuomalaisten vuoden 2015 eduskuntavaaliohjelmaan.

– Näyttää siltä, että muut puolueet ja media sietävät pitkin hampain sitä, että meillä on paperilla omat tavoitteemme, mutta se on liikaa, että puhumme niistä ääneen.

Halla-ahon mukaan perussuomalaiset ei ole muuttunut aivan erilaiseksi puolueeksi. Puolue koostuu edelleen jäsenistään, jotka valitsevat itsensä näköisen puheenjohtajiston.

Halla-aho huomautti puheenjohtajakampanjan osoittaneen, että asiakysymyksissä ehdokkaat olivat varsin yksituumaisia.

– Puolue olisi joka tapauksessa saanut maahanmuutto- ja EU-kriittisen puheenjohtajan, koska muunlaisia ei ollut tarjolla.

Halla-ahon mukaan puheenjohtajavaalissa ja valinnoissa oli kyse painotusten muuttamisesta, ei linjan muuttamisesta. Perussuomalaiset on hänen mukaansa edelleen yleispuolue.

Hallituksen hajoaminen henkilökysymyksiin olisi valitettavaa

Halla-ahon mielestä hallituksen hajoaminen henkilökysymyksiin olisi valitettavaa, koska hallitus on pannut alulle tärkeitä ja perussuomalaisten äänestäjille kipeitäkin uudistuksia, jotka olisi syytä saattaa päätökseen. Hänen mielestään pahin vaihtoehto olisi poukkoileva päätöksenteko, johon hallituksen hajoaminen johtaisi.

Hallitusohjelmaa Halla-aho pitää tyydyttävänä, samoin eräitä muita yhdessä sovittuja ohjelmia.

– Meillä on oma linjamme, mutta ymmärrämme, että hallitusohjelma on kolmen puolueen kompromissi, eikä se voi vastata täysin meidän omaa ohjelmaamme.

Halla-aho sanoi, että perussuomalaisten kentältä on esitetty erilaisia toiveita. Monet ovat sitä mieltä, että hallituksessa täytyy ehdottomasti jatkaa. Toiset ovat sitä mieltä, että omasta linjasta ei saa tinkiä tuumaakaan. Halla-aho totesi tämän olevan vaikea yhdistelmä.

– Oma näkemykseni on, ja on ollut, että perussuomalaisten on syytä olla hallituksessa niin kauan kuin hallitus perussuomalaisilla vahvistettuna on agendamme ja äänestäjiemme kannalta parempi kuin ilman perussuomalaisia.

Hän sanoi, että toisaalta pitää varoa antamasta sitä kuvaa, että perussuomalaiset olisivat hallituksessa hinnalla millä hyvänsä. Silloin perussuomalaisia ei huomioitaisi niissä kysymyksissä, joista he ovat eri mieltä.

Vanhoilla puolueilla ei kykyä käsitellä maahanmuuton ongelmia

Halla-ahon mukaan puoluekokousväki otti eilen kantaa henkilövalinnoissaan kahteen poliittiseen kysymykseen: maahanmuuttoon ja integraatioon.

Valituksi tulleet ehdokkaat ovat Halla-ahon mukaan suorapuheisia ja profiloituneet voimakkaasti teemoilla, jotka ovat globalisaation ja hallitsemattoman maahanmuuton vuoksi kasvattaneet voimakkaasti suosiotaan useimmissa Länsi-Euroopan maissa.

– Kasvava väestö on yksinkertaisesti kyllästynyt siihen, että poliittisen korrektiuden nimissä lakaistaan maton alle hyvin konkreettisia ja tavallisen ihmisen elämää koskettavia ongelmia. Vanhoilla puolueilla ei ole kykyä käsitellä näitä ongelmia, Halla-aho sanoi.

Halla-ahon mukaan perussuomalaisten juuret ovat pienen ihmisen puolustamisessa, mutta vähitellen puolueesta on tullut kanava niille, jotka uskovat itsenäisiin kansallisvaltioihin ja tiukkaan maahanmuuttopolitiikkaan. Halla-ahon mukaan tämä heijastelee maailman muuttumista.

– Koska käytettävissä olevat resurssit eivät kasva vaan pikemminkin kutistuvat, kaikki maailman parantamiseen käytetyt voimavarat ovat pois jostakin muusta. Kansallismielinen ajattelu asettaa oman kansan pienet ihmiset etusijalle.

Halla-ahon mukaan huono maahanmuuttopolitiikka pahentaa monia ongelmia, kuten väestön ikääntymisestä heikentyvää huoltosuhdetta ja julkisen talouden rahoituskriisiä.

– Lisäksi se eroaa muista ongelmista sikäli, että se olisi pitkälti ratkaistavissa riittävällä poliittisella päättäväisyydellä, Halla-aho katsoo.

PS:n tehtävänä edistää kriittistä EU-keskustelua

Euroopan integraatiosta Halla-aho sanoi, että vanhojen puolueiden suhtautuminen siihen on epämääräistä.

– Kysyttäessä vastustetaan integraatiota, mutta käytännössä kannatetaan kaikkia yksittäisiä integraatiohankkeita, jotka lisäävät Euroopan unionin liittovaltiomaista luonnetta.

Halla-ahon mukaan EU:n nykytila on, että integraatio on luonut ongelmia, joita ei voi ratkaista kuin lisäämällä integraatiota. Halla-aho otti esille työvoiman liikkuvuuden ja yhteisvaluutan.

– Ovatko integraation saavutukset, kuten yhteisvaluutta, niin tärkeitä, että niistä ollaan valmiita maksamaan tällainen hinta, Halla-aho kysyi.

Hänen mielestään on selvää, että eroaminen EU:sta ei ole tällä hetkellä realistinen optio, ja suurin osa suomalaista kannattaa jäsenyyttä.

– Olen kuitenkin sitä mieltä, että perussuomalaisten tehtävänä ainoana EU-kriittisenä puolueena on edistää ja ylläpitää kriittistä ja perusteltua keskustelua, Halla-aho sanoi.

Halla-ahon mielestä Suomen pitää EU:n jäsenenä irtautua mallioppilaan roolista ja etsiä liittolaisia niistä maista, jotka suhtautuvat kansallisen suvereniteetin nakertamiseen epäilevämmin.

Halla-aho ihmetteli myös, miksi Suomi toteuttaa Maltan ohella ainoana jäsenmaana täysimääräisesti turvapaikanhakijoiden sisäisiä siirtoja Kreikasta ja Italiasta.