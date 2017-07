Jussi Halla-aho HS:ssa: Muutama ihminen erotetaan perussuomalaisesta puolueesta

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa, että muutamia ihmisiä tullaan todennäköisesti erottamaan puolueesta. Halla-ahon mukaan kyseessä on "yksinumeroinen luku" ihmisiä.

Halla-ahon mukaan erottamiset eivät varsinaisesti liity siihen, ketkä ovat kannattaneet puoluekokouksessa eri henkilöitä kuin häntä itseään. Hän kuitenkin toteaa, että erottamiselle on peruste, jos esimerkiksi perussuomalaisten piirijärjestöissä johtotehtävissä työskentelevä henkilö kertoo tukevansa "kilpailevaa liikettä", eli puolueesta irrottautunutta Sinistä tulevaisuutta.

– Se on puoluetta vahingoittavaa toimintaa, hän perustelee.

Halla-ahon mukaan pelot puolueen jakautumisesta eivät näytä toteutuvan, ja "vahinko on aika lailla rajoittunut eduskuntaan."

Halla-aho kertoo haastattelussa lisäksi sen, että perussuomalaiset tulee asettamaan oman presidenttiehdokkaansa. Puoluevaltuusto tekee ehdotuksensa ehdolle asetettavasta henkilöstä heinäkuun alussa. Vielä Halla-aho ei paljasta, lähteekö joko hän itse tai puolueen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Laura Huhtasaari ehdolle.

Halla-ahon mukaan peruste oman presidenttiehdokkaan asettamiselle on, se että puoluekentässä on tapahtunut jakautuminen, ja perussuomalaiset näkee, että omalla ehdokkaalla on mahdollisuus tuoda heidän jäsenistöään kiinnostavia asioita keskusteluun.

Perinteistä vaalikampanjaa puolue ei Halla-ahon mukaan kuitenkaan aio tehdä.