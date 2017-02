IL: Jussi Halla-aho haluaa Suomen eroavan EU:sta

Iltalehden haastattelema perussuomalaisten todennäköinen puheenjohtajaehdokas Jussi Halla-aho haluaa Suomen eroon eurosta ja Euroopan unionista. EU-jäsenyys ei hänen mukaansa "vastaa Suomen strategista kansallista etua".

"Näppituntumani on se, että suurin osa perussuomalaisista suhtautuu äärimmäisen kriittisesti suuntaan, johon Euroopan unioni on kehittymässä. Minusta olisi hyvä, että kysymys Suomen EU-jäsenyyden jatkosta otettaisiin keskusteluihin ja tehtäisiin päätös siitä, mikä on puolueen linja", Jussi Halla-aho sanoo IL:ssä.

Myös eurosta pitäisi hänen mukaansa erota.

Halla-aho arvostelee puheenjohtaja ulkoministeri Timo Soinin toteuttamaa EU-linjaa.

"Moni äänestäjä kokee, että eurooppalainen integraatio ja Suomen suhde EU:hiin eivät ole olleet perussuomalaisten puheissa esillä siinä määrin kuin olisi toivottu".

"Valitettavasti perussuomalaisissa suuri osa kentästä on omaksunut ajattelun, jota media on sille syöttänyt vuosien ajan, että toisin kuin kaikki muut puolueet, perussuomalaiset hajoaa, jos meillä on johtoon useampia ehdokkaita vaaleissa".