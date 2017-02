Jussi Halla-ahon mukaan EU on romuttamassa suomalaistenkin viisumivapauden Yhdysvaltoihin

EU:n viisumivapauspolitiikka perustuu vastavuoroisuuteen. Sääntöjensä puitteissa EU sallii viisumivapaan maahantulon vain sellaisten maiden kansalaisille, jotka sallivat viisumivapaan maahantulon EU-kansalaisille.

Jussi Halla-ahon mukaan nämä säännöt olivat ongelmattomia silloin, kun ne laadittiin, mutta tilanne mutkistui itälaajenemisen myötä. Yhdysvallat ei ole myöntänyt viisumivapautta Kyproksen, Puolan, Romanian, Bulgarian ja Kroatian kansalaisille.

– Taustalla ei ole Yhdysvaltain ilkeys, vaan sen oma lainsäädäntö, jonka mukaan viisumivapaus voidaan myöntää vain sellaisille maille, joiden kansalaisten viisumihakemusten hylkäysprosentti on korkeintaan 3. Kyproslaisten hylkäysaste oli vuonna 2015 3,5 prosenttia, puolalaisten 6,4 prosenttia, bulgarialaisten 17,3 prosenttia, romanialaisten 11,3 prosenttia ja kroatialaisten 5,3 prosenttia, selittää Halla-aho

Hän toteaa, että mikään valtio ei myönnä viisumivapautta sellaisille maille, joista on tulossa runsaasti ei-toivottua väkeä.

– Ei Suomi eikä EU. On täysin ymmärrettävää, että Yhdysvallatkaan ei halua kaduilleen romanialaisia ja bulgarialaisia kerjäläisiä ja pikkurikollisia. Vallitsevien sääntöjen puitteissa komission pitäisi nyt antaa ns. delegoitu säädös viisumipakon palauttamisesta Yhdysvaltain kansalaisille. Komissio on toiminut järkevästi ja vitkutellut tämän toimenpiteen kanssa jo muutaman vuoden. Parlamentissa on kuitenkin kasvanut paine "solidaarisuuden" osoittamiseksi kyseisille viidelle jäsenmaalle, ja LIBE-valiokunta hyväksyi tänään päätöslauselman, jossa patistetaan komissiota antamaan delegoitu säädös, Halla-aho kertoo.

Jos EU asettaa Yhdysvaltain kansalaisille viisumipakon, Yhdysvallat luonnollisesti peruuttaa viisumivapauden kaikkien EU-maiden kansalaisilta.

– Näin myös suomalaisilta. Tällä olisi erittäin merkittävät vaikutukset sekä turismiin että liiketoimintaan. "Solidaarisuuden" kannattajat ovat parlamentissa pelänneet, mitä tapahtuu EU:n imagolle Kyproksella, Puolassa, Romaniassa, Bulgariassa ja Kroatiassa, jos komissio ei toimi asiassa, Halla-aho sanoo.

Hän kertoo, että kun aiheesta keskusteltiin valiokunnassa viime lokakuussa, hän esitti vastakysymyksen: Miten vaikuttaa EU:n imagoon kaikissa muissa jäsenmaissa, jos niiden kansalaiset menettävät viisumivapauden Yhdysvaltoihin EU:n takia?