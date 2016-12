Kokoomuksen Antti Häkkänen pitää oikeuskanslerin huomioista noussutta kohua ylimitoitettuna

Kansanedustaja Antti Häkkänen (kok) sanoo Facebook-päivityksessään, että oikeuskansleri Jaakko Jonkan arviot hallituksen lainvalmistelun ongelmista on otettava vakavasti. Asiasta noussut kohu on perustuslakivaliokunnan jäsenenä toimivan ja aiemmin ministeriössä työskennelleen Häkkäsen mielestä kuitenkin ylimitoitettu.

– Taas on oppositio väittämässä, että hallitus on romuttamassa oikeusvaltiota, lainvalmistelu on täysin holtitonta ja perustuslailla pyyhitään lattiaa. Ei pidä paikkaansa, Häkkänen kirjoittaa.

Hänen mielestään lainvalmistelun tason parantaminen on ikuisuuskysymys, ei pelkästään tämän hallituksen asia.

– Lainvalmistelun taso on viime vaalikausina heikentynyt, mutta samaan aikaan on muistettava, että pääosin Suomessa lainvalmistelu on huolellista ja ammattitaitoista. Samaan aikaan pitäisi saada päätöksiä ja muutoksia ripeästi aikaan, mutta lainvalmistelun tasosta ei saa tinkiä.

Häkkäsen mielestä SDP:n ei "kannata tässä asiassa keulia", koska SDP:n vastuulla viime vaalikaudella olleet hankkeet "jäivät poliittiseen historiaan surkeimmin valmisteltuna ja kaatuivat lopulta perustuslakiin".

Lainvalmistelun heikentymisestä ovat Häkkäsen mukaan vastuussa vuorollaan kaikki eduskunnassa istuvat puolueet.

– Parempi lainvalmistelu tarvitsee enemmän aikaa ja resursseja sekä selkeämmän ja paremmin aikataulutetun poliittisen ohjauksen. Kaikista huonoin tilanne syntyy, kun lakiesityksiä ryhdytään eduskunnan valiokunnissa pistämään uusiksi, hän sanoo.

Yksittäiset asiantuntijat eivät Häkkäsen mukaan päätä perustuslainmukaisuudesta, vaan perustuslakivaliokunta.

– Monet lainsäädäntöhankkeet ovat tässä ajassa poikkeuksellisia, koska myös yhteiskunnan ilmiöt ovat poikkeuksellisia. Esimerkiksi maahanmuuttoon, menosäästöihin ja sote-uudistukseen liittyviä asioita ei ole aiemmin juurikaan perustuslakivaliokunnassa linjattu. Tämän takia monet lakiesitykset onkin hyvä tuoda perustuslakivaliokuntaan linjattavaksi.

Oikeuskanslerin ja oikeusministeriön huomiot kannattaa Häkkäsen mukaan ottaa huomioon lainvalmistelussa erityisesti sen takia, ettei lainsäädäntöhankkeet turhaan kaadu perustuslakivaliokunnassa ja tärkeät uudistukset jää tekemättä. Sellaista lainvalmistelutapaa tulisi hänen mielestään kuitenkin välttää, jossa poliittiset hankkeet liian herkästi kaatuvat jo valmisteluvaiheessa epämääräisten perustuslakiarvioiden pohjalta, jos perustuslakivaliokunta ei ole aiheesta mitään vielä linjannut.

Ulkoministeri Timo Soini on esittänyt, että Suomeen tarvitaan perustuslakituomioistuin. Häkkänen on toista mieltä, nykyinen järjestelmä on hänestä selkeästi parempi.

Suomessa noudatetaan oikeusvaltioperiaatetta ja perustuslaki on korkeassa arvossa. On hyvä muistaa, että perustuslakivaliokunta estää perustuslainvastaiset lakiesitykset. Suomessa ei lähtökohtaisesti siis tule voimaan opposition väittämiä perustuslainvastaisia tai oikeusvaltioperiaatetta rikkovia lakeja. Perustuslakivaliokunta on ollut yksimielinen linjauksissaan tällä vaalikaudella – puoluerajat ylittäen, Häkkänen sanoo.