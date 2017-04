Oikeusministeriksi nouseva Antti Häkkänen: Perustuslain rooli hämärtynyt

Oikeusministeriksi ensi viikon perjantaina nimitettävä kokoomuksen Antti Häkkänen haluaa selventää rajaa siitä, mitkä asiat ovat poliittisia ja mitkä perustuslakikysymyksiä.

– Mikä on normaalia politiikkaa ja mikä on perustuslakikysymys, se on mennyt vähän sekaisin, Häkkänen arvioi.

Häkkänen viittaa viime vuosina yltyneeseen keskusteluun, jossa monia päätöksiä on kyseenalaistettu perustuslain vastaisina.

– Kaikki asiat eivät ole ihmisoikeuskysymyksiä tai perustuslakiasioita vaan ovat poliittisia päätöksiä, Häkkänen painottaa.

Kysymys on oikeuspoliittisesta linjasta: kuinka tiukasti perustuslakia tulkitaan. Mitä tiukemmin perustuslakia tulkitaan, sitä vähemmän tilaa jää politiikalle.

Häkkäsen puoluetoveri Ben Zyskowicz on useasti esittänyt huolensa ns. perustuslakifundamentalismista, jossa perustuslakia tulkitaan tiukasti.

– Pitää ymmärtää lainsäädännön kokonaisuus ja mikä on perustuslain rooli lainsäädännössä, Häkkänen summaa.

Myös turvapaikkapolitiikan puolella keskustelua on käyty siitä, ovatko säädetyt lait ihmisoikeuksien näkökulmasta katsottuna kestäviä. Tähän keskusteluun osallistui taannoin myös Tarja Halonen.

Oikeuskanslerinimitys mietityttää

Juristi Antti Häkkänen kertoo olevansa intohimoinen oikeus- ja kriminaalipolitiikan harrastaja. Hänen mukaansa näiden osalta ”asiat eivät tule jäämään pöydälle”.

Häkkänen nimitetään ensi viikon perjantaina oikeusministeriksi. Hänen pöydälleen siirtyy myös oikeuskanslerin valinta. Häkkänen antoi ymmärtää, että päätös saatetaan tehdä puhtaalta pöydältä, vaikka asiaa on jo valmisteltu edellisen ministerin toimesta.

– Teen tarvittaessa haastattelut uudelleen, Häkkänen sanoi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo perusteli Häkkäsen nimitystä hänen laaja-alaisella poliittisella osaamisella ja lainsäädännön tuntemuksella sekä juristikoulutuksella.