Pekka Haavisto: Kyky sovitteluun on suomalaisten voimavara

Kansanedustaja Pekka Haavisto muistutti puheessaan Kotkassa, että Suomi on paljon vanhempi, kuin 100 vuotta. Sukupolvet Ruotsin ja Venäjän vallan aikana tekivät paljon töitä Suomelle näkemättä koskaan maan itsenäistymistä.

– Meidän tehtävämme on nyt miettiä sataa vuotta eteenpäin. Mitä voisimme tänään panna alulle, josta tulevat sukupolvet pääsisivät nauttimaan, niin kuin me olemme päässeet nauttimaan Suomen itsenäisyyden rakentajien työstä.

Haaviston mukaan työ luonnon ja ympäristön puolesta on työtä tulevien sukupolvien hyväksi.

– Jos voisimme jättää tämän maankolkan vähän puhtaampana, vähän terveellisempänä elää ja asua tuleville sukupolville, olisimme jo yhden hyvän työn tehneet, Haavisto totesi.

Haavisto sanoi, että tuleville sukupolville haluaisimme jättää myös rauhantilassa elävän maailman. "Omia arvojamme koetellaan, kun olemme tekemisissä pakolaiskriisin kanssa. Joudumme kysymään itseltämme, uskommeko oikeasti jokaisen ihmisen ainutkertaisuuteen ja yksilölliseen arvoon - niin kuin kulttuurimme ja uskontomme meille opettaa", Haavisto puhui.

– Konfliktit ratkeavat vain neuvottelemalla. Sen vuoksi on tärkeää, että Suomi on mukana tukemassa rauhanomaisia neuvotteluratkaisuja niin Syyriassa, Irakissa kuin Libyassa. Näiden ja muiden maailman kriisien siviiliuhrit tarvitsevat myös kasvavassa määrin humanitaarista apua. Vaikka lapset ovat pakolaisleireillä, on heilläkin oikeus käydä koulua.

Haavisto muistutti mitä vappuna itse asiassa juhlitaan - suomalaista työtä ja koulutusta. Ne ovat perusta sille, että pieni maa menestyy maailmassa, ja että pystymme luomaan työtä Suomeen myös tulevaisuudessa.

– Automaatio vähentää maailmasta rutiinitöitä, mutta luo uusia työpaikkoja suunnitteluun ja automaation toteuttamiseen. Meillä on myös mahdollisuus saada Suomeen takaisin teollisuutta, joka aikanaan lähti täältä halvan työvoiman maihin.

Haavisto sanoi, että Suomi elää vain, jos koulutus toimii.

– Koulutuksen on oltava maksutonta ja korkeatasoista, koulutus ei saa merkitä opiskelijoiden heitteillejättöä, kuten nyt osassa ammatillista koulutusta näyttää tapahtuneen. Nyt tarvitaan koulutuskäänne - koulutuksen laatuun ja voimavaroihin on panostettava.

Haavisto totesi että meillä on ollut kyky astua eteenpäin vaikeistakin historiallisista tilanteista, etsiä kansallista konsensusta.

– Tämä kyky sovitteluun, vaikeidenkin vaiheiden jälkeen yhteistoimintaan, on meidän voimavaramme. Tätä voimavaraa tarvitsemme niin Suomessa kuin maailmassa seuraavan sadan vuoden aikana, Haavisto painotti.

