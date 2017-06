Pekka Haavisto: Tarvitaan kaikkia puolueita, että saadaan presidentinvaalin toinen kierros

Vihreiden presidenttiehdokas Pekka Haaviston mukaan on mahdotonta sanoa, millaiseksi presidentinvaali muodostuu.

– Tietysti vanhat merkit yleensä ovat olleet sellaisia, että vaikka näyttäisi että kaikki menee ilman dramatiikkaa, kyllä siitä kisa on saatu aikaiseksi Suomessa, Pekka Haavisto sanoo.

Haavisto puhui toimittajille vihreiden Tampereen puoluekokouksessa linjapuheensa jälkeen.

– Presidentinvaaleissa on sinänsä paljon yleisempää kuin muissa vaaleissa, että liikutaan puoluerajojen yli. Silloinkin kun omalla puolueella on ehdokas, saatetaan liikkua henkilövaalin suuntaan ja viimeistään toisella kierroksella tulee liikkumista paljon. Se on osa tämän presidentinvaalin luonnetta.

Vihreiden ehdokkaalta kysyttiin piraattipuolueen ehdokkaasta. Haavisto vastasi pitävänsä puolueiden oikeutena ja velvollisuutenakin ottaa osaa vaaleihin.

– Se, että tuleeko toista kierrosta, sehän riippuu siitä, että kaikki puolueet tekevät parhaansa olemalla aktiivisia vaaleissa. Silloin tullaan toiselle kierrokselle. Jos homma heitetään lössiksi eikä aseteta kunnon ehdokasta ja ollaan nurkassa, sitten ei tule toista kierrosta, Haavisto kuvaili

– Tässä ei voi yhden vastaehdokkaan varaan pelkästään sitä rakentaa. Äänet jakaantuvat silloin tasaisemmin, kun on hyviä ehdokkaita eri puolueissa. Tämä on minusta se lähtökohta.