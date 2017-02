SDP:n Tuula Haatainen: Olen käytettävissä Helsingin pormestariehdokkaaksi

SDP:n kansanedustaja Tuula Haatainen kertoo tiedotteessaan olevansa käytettävissä SDP:n pormestariehdokkaaksi Helsingissä.

– Helsinki on rakas kotikaupunkini, joka on tarjonnut minulle paljon. Helsingin yliopistossa opiskelin maisteriksi työn ja perheen ohessa. Kaupunginvaltuustoon nousin itähelsinkiläisestä lähiöstä. Haluan, että Helsinki on innostava, turvallinen ja tulevaisuususkoinen kaupunki, jossa ketään ei jätetä oman onnensa nojaan. Lapseni Helsingissä kasvattaneena tiedän, miten tärkeitä kaupungin tarjoamat palvelut ovat selviytymiselle, Haatainen sanoo.

Haatainen kertoi noin viikko sitten harkitsevansa ehdokkuutta. Hän on SDP:stä toistaiseksi ainoa, joka on ilmoittautunut pyrkivänsä ehdolle Helsingin pormestariksi.

Haatainen on toiminut aiemmin muun muassa Kuntaliiton varatoimitusjohtajana ja Helsingin apulaiskaupunginjohtajana, sosiaali- ja terveysministerinä sekä opetusministerinä.