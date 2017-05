"Miksi esityksiä, joilla rikkaat rahamiehet voivat piilottaa varallisuutensa ja sijoituksensa?" - Juha Sipilältä hauska kuittaus

Eduskunnan torstaisen kyselytunnin ensimmäisenä aiheena Sdp:n Ville Skinnari kysyi "sekavasta ja salakähmäisestä" hallintarekisteriprosessista.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) vastasi olevansa täysin samaa mieltä siitä, että prosessi on olut poikkeuksellinen "eikä varmasti nauti parhaan mahdollisen lainsäädäntöprosessin tunnusmerkkejä".

– Enkä yhtään ihmettele, jos tämä hämmentää, varsinkin kun tähän liittyy niin valtavasti vääriä luuloja ja vääriä puheita, kuten tässäkin kysymyksessä kuultiin, Petteri Orpo sanoi.

– Meidän täytyy tuoda kansalliseen lainsäädäntöön ne, jotka yhdessä sovitaan. 2014, jolloin sosiaalidemokraatitkin olivat hallitusvastuussa, tehtiin direktiivi, jonka toimeenpanosta kansallisesti on nyt kyse, ja siksi me tätä kyseistä lakia olemme nyt viemässä eteenpäin, koska meidän velvollisuutemme Euroopan unionin jäsenenä on tämä tehdä.

– Tämä laki ei tule muuttamaan tätä meille kaikille tärkeää avoimuutta ja tietojen saantia tämän hetken tilanteesta mihinkään, Orpo jatkoi.

Sdp:n Maarit Feldt-Rannan mukaan nähtiin "kaikkein merkillisin näytelmä", kun perussuomalaisten eduskuntaryhmän Toimi Kankaanniemi "kulki ympäriinsä täällä esittelemässä hallituksen sisäistä kassakaappisopimusta". Valtiovarainministeri Orpo naurahti Feldt-Rannan termiä hallituksen aitiossa.

– Pääministeri, mistä sopimuksesta oli kyse, johon perussuomalaisten ryhmäpuheenjohtaja täällä useaan kertaan viittasi ja jota hän täällä nyt heiluttaa, Maarit Feldt-Ranta kysyi.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) vastasi niin ikään huvittuneena, ettei kassakaappisopimuksia varmaan heilutella.

– En ole tuommoisia kassakaappisopimuksia ollut koskaan tekemässä, vaan me olemme sopineet siitä hyvässä yhteisymmärryksessä, että nyt, kun tähän hallintarekisteriasiaan tulee myös ankara veroseuraamus niille, jotka haluavat peitellä omistuksensa jonkun hallintarekisterin taakse, haluamme varmistaa, että se asia tulee käsiteltyä nyt mahdollisimman nopeasti, Juha Sipilä sanoi.

Verkkouutiset kertoi Toimi Kankaanniemen esittelemästä paperista aiemmin tässä jutussaan. Kankaanniemi luki siitä ääneen keskiviikon täysistunnossa.

Torstain kyselytunnilla Sdp:n Tuula Haatainen jatkoi niputtamalla keskiviikkona täysistunnossa käsiteltyjä valinnanvapauslakia ja hallintarekisteriasiaa.

– Arvoisa pääministeri, miksi teidän hallituksenne tuo jatkuvasti tänne eduskuntaan lakiesityksiä, joilla rikkaille rahamiehille tarjotaan mahdollisuus toistuvasti varallisuutensa ja sijoitustensa piilottamiseen?, Tuula Haatainen kysyi.

Juha Sipilällä oli lyhyt vastaus.

– Arvoisa rouva puhemies! Ehkä jonkun verran asenteellinen kysymys?, Sipilä nauroi.

– Hallitus ei missään tapauksessa tuo semmoisia esityksiä, jotka lisäävät mahdollisuuksia peitellä omistusta. Päinvastoin nyt siitä tehdään todella kallista. Minä en ainakaan tiedä yhtään henkilöä enkä mitään syytä siihen, miksi joku peittelisi omistuksensa ulkomaalaisten hallintarekisterien taakse, koska se tehdään nyt niin kalliiksi, pääministeri jatkoi.