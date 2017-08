Näitä vaikuttajia PS tenttasi puolueen vahingoittamisesta haastemiehenkin avulla

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kertoi kaksi viikkoa sitten, että puolue pyysi kolmelta entiseltä tai nykyiseltä vaikuttajalta selvitystä heidän julkisista lausunnoistaan. Pyyntö oli toimitettu ensin kirjattuna kirjeenä ja jatkoselvittely oikeuden haastemiehen kautta "jotta siihen varmasti saadaan vastaus".

Vaikuttajien nimiä ei kerrottu. Heistä oli julkisuudessa jo ollut esillä perussuomalaisten tukisäätiötä ja Etelä-Pohjanmaan piiriä johtava Raimo Vistbacka. Valtiopäiväneuvos Vistbacka on entinen pitkäaikainen nimismies ja apulaispoliisipäällikkö.

Toinen selvityspyynnön saaja oli europarlamentin jäsen Pirkko Ruohonen-Lerner.

Kolmas on ollut Lapin uusi kansanedustaja Matti Torvinen. Hän kuvailee Lapin Kansassa pyynnön toimitustapaa nöyryytykseksi. Torvinen on varatuomari ja hän on ollut PS:n Lapin piirin puheenjohtaja.

PS:n valtuustoryhmä on nyt erottanut Torvisen Rovaniemellä.

Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini katsoi Raimo Vistbackan kohtelun olevan mautonta, ala-arvoista ja tyylitöntä.

– Tällaisen ihmisen jahtaaminen haastemiehen kautta osoittaa arvostelukyvyttömyyttä varsinkin kun (Jussi) Halla-aho ja Vistbacka tapasivat Seinäjoella. Paperin olisi voinut siellä tuikata pöydän yli ja viedä kirjeen henkilökohtaisesti perille, Timo Soini sanoi Keskisuomalaisessa.