Brittilehti uutisoi Suomen susista: "Metsässä on todella pelottavaa"

Brittilehti The Guardian on tehnyt jutun Suomen susitilanteesta otsikolla "'Metsässä on todella pelottavaa': pitäisikö Suomen vähentää susia?" ("'It's very scary in the forest': should Finland's wolves be culled?"). Toimittaja Patrick Barkham vieraili juttua varten Suomen susialueilla muun muassa Nurmeksessa ja Ilomantsissa.

Jutun mukaan Suomella on susiongelma.

"235 sutta on liian paljon viidelle miljoonalle suomalaiselle, sanovat maaseudulla asuvat, joiden karjaa ja metsästyskoiria sudet ovat tappaneet. Vanhemmat pelkäävät, että sudet hyökkäävät heidät lastensa kimppuun. Tässä rauhallisessa ja flegmaattisessa maassa sudet jakavat mielipiteitä", jutussa sanotaan.

Juttuun on haastateltu metsästäjä Asko Kettusta.

"Aiemmin sudet pelkäsivät ihmisiä. Nyt ihmiset pelkäävät susia", Kettunen sanoo.

Susikannat ovat jutun mukaan nousussa ympäri Eurooppaa. Euroopassa on tällä hetkellä 12 000 sutta, kaksi kertaa enemmän kuin Yhdysvalloissa.

Jutussa kerrotaan myös lähellä Venäjän rajaa asuvasta Pia Ikosesta, jonka mukaan susista on tullut 10 vuoden aikana yhä rohkeampia.

"On suuri ongelma, jos et voi päästää lapsiasi juoksemaan ympäriinsä tai koirasi olla vapaana", Ikonen sanoo.

Kun Ikoselta kysytään, olisiko hän valmis muuttamaan turvallisempaan paikkaan, hän vastaa:

"Susien pitäisi olla niitä, jotka eivät jää."

Lisäksi juttuun on haastateltu tunnettua susiasiantuntija Ilpo Kojolaa. Hänen mukaansa suden hyökkäyksen todennäköisyys on nykyisin hyvin pieni. Tapaukset, joissa susi on hyökännyt lapsen kimppuun, ovat Kojolan mukaan tapahtuneet historiassa aikana, jolloin lapset saattoivat karjaa metsiin ja jolloin ei ollut hirviä susien saaliiksi.

Guardianin jutun mukaan susiviha Suomessa perustuukin pitkälti siihen, että metsästyskoirat ovat susien takia suuressa vaarassa.

"En vihaa susia. En pidä siitä, että ne tappavat koiriani, mutta en vihaa eläintä, en ollenkaan. Se on niin älykäs, se on vaikea napata ja se sopeutuu ympäristöönsä hyvin nopeaan. Sudet kuuluvat Suomeen luontoon mutta eivät pihoihin ja puutarhoihin", Asko Kettunen sanoo.