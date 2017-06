Voiko Lontoon hirvittävä tulipalo tapahtua Suomessa? Samoja materiaaleja asennettu taloihin

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinosen kirjallisessa kysymyksessä todetaan, että Lontoossa palaneen Grenfellin asuintornitalon palon syyksi selvisi halvalla tehty julkisivuremontti. Vanhaan kerrostaloon oli lisätty eristeitä, joiden päälle asennettiin julkisivumateriaaliksi alumiinikomposiittilevyt.

– On ilmennyt, että Suomessa kaikki toimijat eivät käytä palamattomia tai paloa hidastavia rakennusmateriaaleja. Julkisuudessa on kerrottu, että myös Suomessa kerrostaloihin on asennettu julkisivuremonttien yhteydessä palavia eristemateriaaleja. Sitä, kuinka laajasta ongelmasta on kyse, ei julkisuudessa ole kerrottu, Timo Heinosen kysymyksessä todetaan.

– Toisaalta yksikin tällainen paloherkkä talo on jo liikaa, eikä ongelma ole vain korkeissa taloissa, vaan myös niissä tavanomaisissa suomalaisissa 1960-1970 -luvun muutamien kerrosten kerrostaloissa, joita on viime vuosina lisäeristetty ja julkisivuremontoitu.

Tilanne on kansanedustajan mukaan herättänyt huolta rakennusvalvonnan lisäksi palo- ja pelastusviranomaisten keskuudessa. Osassa taloja on jouduttu vaihtamaan eristemateriaaleja.

– Tämä kaikki tietenkin maksaa ja taitaa monissa tilanteissa jäädä lopulta asukkaiden vastuulle. Paloturvallisuuteen tähtäävistä vaatimuksista on myös valitettu hallinto-oikeuteen, kun vaateita eivät paikalliset lupaviranomaiset ole ottaneet vakavasti. Säädösten mukaan meillä kerrostaloissa tulipalon ei pitäisi päästä leviämään asunnosta toiseen alle tunnissa.

Kansanedustajan varsinaiset kysymykset ovat "onko Suomessa käytetty julkisivuremonteissa paloherkkiä materiaaleja, onko Suomessa julkisivuremontoituja kerrostaloja, joita on lisäeristetty paloherkillä materiaaleilla ja ovatko lainsäädäntö ja muut säädökset sekä valvonta ajan tasalla korjausrakentamisessa paloturvallisuuden osalta".