Sanni Grahn-Laasonen Timo Soinille: Hallitusohjelman mukaan tukijärjestelmiä arvioidaan kriittisesti

Perussuomalaisten puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini sanoi eilen tiedotteessaan, ettei istuva hallitus käy perhevapaiden kimppuun ja että hallitusohjelma on tässä yksiselitteinen.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) on eri mieltä siitä, etteikö perhevapaauudistus olisi hallitusohjelman mukainen.

– Minusta tilanne on aivan päinvastoin. Hallitusohjelman yhdessä sovittu teksti on yksiselitteinen: "Hallitus arvioi kriittisesti kaikkia sellaisia tukijärjestelmiä, jotka ohjaavat työkykyisiä ihmisiä pitkäaikaisiin poissaoloihin työmarkkinoilta." Hallitusohjelman tekstissä ei ole rajattu yhtäkään tukijärjestelmää kriittisen arvioinnin ulkopuolelle, Grahn-Laasonen kirjoittaa Facebookissa.

Hallitusohjelman kivijalka on 72 prosentin työllisyystavoite.

– Siihen on yhdessä sitouduttu. Uusia toimia tarvitaan, kaikki kivet tulee kääntää, mitään yksittäistä keinoa pidä sulkea pois, Grahn-Laasonen toteaa.

Hänen mukaansa Suomen nykyinen perhevapaajärjestelmä ohjaa naisia pois työelämästä.

– Valtaosa kotihoidon tuen käyttäjistä on naisia, siksi juuri äidit ovat isiä useammin pitkään poissa työelämästä. Tämä vaikuttaa kaikkien naisten mahdollisuuksiin uralla, kun asenteena on, että pitkät poissaolojaksot työstä koskevat erityisesti naisia. Naisten uralla eteneminen on heikompaa, eläkekertymät ovat alhaisemmat, ja myös lasten etua palvelisi mahdollisuus osallistua laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Ruotsissa kotihoidon tuesta luovuttiin "naisansana", Grahn-Laasonen muistuttaa.