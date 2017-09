Äidin geeneillä selvä yhteys ennenaikaiseen synnytykseen

Synnytys on ennenaikainen, jos se tapahtuu yli kolme viikkoa ennen laskettua aikaa.

Havainto auttaa ymmärtämään ennenaikaiseen synnytykseen liittyviä syitä ja avaa mahdollisuuksia täysin uusien hoitojen kehittämiseen.

Ennenaikaisen synnytyksen syitä ei tunneta tarkasti. Tiedossa on ollut, että siihen vaikuttavat sekä perimä että ympäristö. Aktiivisesta tutkimuksesta huolimatta tehokkaita ehkäiseviä hoitoja ei ole vielä ollut saatavilla.

Tutkimukseen osallistui yli 50 000 äitiä Yhdysvalloista, Tanskasta, Norjasta ja Suomesta. Äitien koko genomi eli perimä analysoitiin ennenaikaiselle synnytykselle altistavien geenien löytämiseksi. Tutkimukseen osallistui tutkijoita Oulun yliopistosta ja Helsingin yliopistosta.

– Tutkimus paljasti kolme riskigeeniä, jonka lisäksi kolme muuta geeniä liittyivät raskauden kestoon, kertoo professori Mikko Hallman Oulun yliopistosta.

Maailmanlaajuisesti vähintään joka kymmenes synnytys käynnistyy ennen aikojaan. Joka vuosi noin 15 miljoonaa lasta syntyy ennenaikaisesti. Heistä miljoona kuolee ensimmäisen elinvuotensa aikana.

Ennenaikaisesti syntyneillä lapsilla esiintyy monia epäkypsyydestä johtuvia sairauksia, jotka voivat vaikuttaa merkittävällä tavalla koko loppuelämään.

– Nyt tehty tutkimuslöytö stimuloi alan perustutkimusta, sekä yli 70 vuoden aikana tehtyä, vielä keskeneräistä työtä ennenaikaisten synnytysten ehkäisemiseksi, toteaa Hallman.

Mikko Hallman tutkimusryhmineen on tutkinut keskosuutta ja ennenaikaisen syntymän mekanismeja jo lähes 20 vuoden ajan.

Tutkimus on julkaistu New England Journal of Medicine -lehdessä.