Alma-gallup: Äänestäjien varmuudessa yllätyksiä

Alma Median Tietoykkösellä teettämästä kyselystä kertoo muun muassa Iltalehti. Kyselyyn vastasi 1 500 äänes­ty­si­käistä ajalla 24.2.-5.3.2017.

Heiltä kysyttiin Jos kuntavaalit pidettäisiin juuri nyt, mitä puoluetta tai ryhmittymää äänestäisitte?.

Sdp:n kannatus on 20,0 (9/2016 vastaavassa kyselyssä 20,8). Keskustan kannatus on 18,6 (19,5). Kokoomuksen kannatus on 17,8 (17,6).

Vihreille mitattiin 12,1, PS:lle 10,2 ja vasemmistoliitolle 9,0 prosentin kannatukset.

Kyselyssä tiedusteltiin myös Kuinka varmana pidät sitä, että äänestäisit juuri mainitsemaasi puoluetta?.

Täysin varmaksi vastaajat sanoivat sen seuraavasti: Keskusta 58, kokoomus 58, vasemmistoliitto 57, Sdp 50, PS 42 ja vihreät 25 prosenttia.

Kysyttiin myös Kuinka varmana pidät sitä, että äänestät huhtikuussa 2017 järjestettävissä kuntavaaleissa?.

Tähän puolueiden kannattajat vastasivat "täysin varmana" näin: Vasemmistoliitto 80, kokoomus 76, keskusta 72, vihreät 69, PS 67 ja Sdp 67 prosenttia.