FT: Suomen pääministeri sotkeutunut sensuuriin

Suomen pääministeri on sotkeutunut vyyhtiin mediasensuurista ja korruptiosta, joka heikentää hänen keskusta-oikeistolaista hallitustaan ja heittää epäilyksen varjon Pohjoismaan lehdistönvapauden ylle, kirjoittaa Financial Times. Jutun on kirjoittanut lehden Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Richard Milne.

Pääministeriksi noussutta entistä liikemiestä, miljonääri Juha Sipilää (kesk.) on jo vahingoittanut pitkään vellonut skandaali, joka koskee hänen enojensa ja serkkujensa omistamaa yritystä. Yritys sai sopimuksen vaikeuksien kanssa kamppailevalta, valtion tukemalta kaivosyhtiöltä.

Skandaali kärjistyi keskiviikkona, kun Sipilä joutui kiistämään väitteet mediasensuurista myönnettyään, että hän oli lähettänyt valtiollisen tiedotusvälineen Ylen toimittajalle useita "tunteellisia" sähköposteja, joissa hän valitti tapauksen uutisoinnista.

FT:n toimittaja luonnehtii Sipilän esiintymistä lehdistötilaisuudessa hermostuneeksi.

Hallituksen avustajakunnasta oli todettu FT:lle, että tapaus osoittaa, kuinka kokematon Sipilä on käsittelemään mediaa, kun hän lähetti väitetysti 20 sähköpostia Ylen toimittajalle.

– Hän ei ole tottunut todelliseen paineeseen. Hän selviytyy, mutta on heikentynyt, sisäpiiriläinen arvioi.

FT:n mielestä sähköpostitapaus on erityisen pikantti Suomessa, joka on yleensä kärkisijoilla, kun listataan lehdistönvapauden maita.