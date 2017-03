Financial Times: "Herra Soinista tuli todistuskappale A siitä, miten populisti kesytetään"

Financial Timesin Brussels Blog -palstalla käsitellään populistien kesyttämistä. Richard Milnen mukaan populistit aiheuttavat poliittista epävakaisuutta, eikä se ole Euroopassa mikään omaperäinen otsikko.

– Mutta uutuudenviehätys Suomessa on se että populistit aiheuttavat epävakaisuutta hallituksen sisällä, hän kirjoittaa.

Millwallia kannattavan Timo Soinin päätös luopua hallituspuolue perussuomalaisten johdosta on hänen mukaansa herättänyt huolta siitä, että Suomi joutuisi uuteen sotkuisen politiikan kierrokseen. Ja tämä "juuri kun sen heikentynyt talous yrittää päästä lamasta".

Perussuomalaisten esitykset hallitukseen menon jälkeen ovat FT:n mukaan olleet aivan yhtä murheellisia kuin tulos 2015 (sic) vaaleissa oli vaikuttava.

Karismaattisen Soinin kerrotaan pitävän toimistossaan vuoden 1899 arvotonta kreikkalaista velkakirjaa. Puolueen kerrotaan ampautuneen huomattavaan asemaan EU:n ja tukitoimien vastaisella linjallaan.

– Mutta herra Soinista on tullut todistuskappale A Euroopassa siitä, miten populisti kesytetään. Hänen puolueensa kannatus on puolittunut, riutuen nyt vain yhdeksässä prosentissa. Perussuomalaisten äänestäjät ovat katsoneet, kun puolue on tehnyt kompromisseja EU:sta, tukitoimista ja enemmästä - vain pysyäkseen (Suomen) hallituksessa.

Financial Timesin mukaan vaara kahdelle muulle hallituspuolueelle on kovalinjaisemman seuraajan tulo. Kaikkein kontroversseimpana mainitaan MEP Jussi Halla-aho. Tekstissä siteerataan Nordean päästrategia, jonka mukaan nykyisen hallituksen ohjelma "käytännössä kuolisi".

– Populistit todella aiheuttavat poliittista epävakautta, FT päättää.