"Suomi on digitalisaatiossa naapureitaan jäljessä"

Antti Järvisen mukaan Suomi on kaksi vuotta naapureitaan jäljessä, ja digitalisaatio-sana jää edelleen monissa yrityksissä sanahelinäksi, jonka markkinointiosasto liimaa jälkikäteen "oikean" liiketoimintastrategian päälle.

– Useimmilla yrityksillä tilannekuva digitaalisesta osaamisesta on väärä. Silloin ei myöskään ymmärretä, miten paljon se mahdollistaa kasvua ja tuottavuutta, Järvinen sanoo.

Digitalisaatio kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin, mutta Järvisen mukaan muutosta ei näy sen enempää valtion- kuin kuntahallinnon tasolla.

Boston Consulting Groupin Digitizing Europe -raportin mukaan Suomen digitaalisen viennin osuus bruttokansantuotteesta on nyt 3 prosenttia. Ruotsilla vastaava luku on 5 prosenttia ja Virolla 10 prosenttia.

Ennuste on vielä synkempi. Suomen kasvuvauhti digitaalisten palveluiden osuudesta bruttokansantuotteessa vuoteen 2020 mennessä on 1,3 prosenttia ja Ruotsilla 7,3. Muun muassa Italia ja Espanja ovat kaukana Suomea edellä kasvuvauhdissa.

– Kun katson Google-dataa, saamme Ruotsilta lähes joka asiassa 5–1 pataan, nyt alkaa olla viimeiset hetket panostaa tähän, Järvinen sanoo.

Järvisen mukaan Suomi on iso digitaalinen mahdollisuus. Melkein kaikilla on laajakaistat ja yrityksillä on käytössään tarvittavat työkalut.

Boston Consulting Groupin mukaan digitalisaatio voi tuoda 80 000–105 000 uutta työpaikkaa, jos Suomi pystyy kasvattamaan digimarkkinaansa naapuriensa tahdissa.