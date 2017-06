"Auttaa turvaamaan Suomen itsenäisyyden" - hävittäjiä markkinoidaan nyt aggressiivisesti

Helsingin Kaivopuistossa pidetään perjantaina Suomen kaikkien aikojen suurin lentonäytöksen yleisötapahtuma. Ilmailumuseon lentonäytöksessä nähdään ilmavoimien hävittäjäkilpailussa mukana olevat Eurofighter Typhoon, Saab Gripen ja Super Hornet.

Samaan aikaan myös muun muassa F-35 Lightning II -hävittäjää on ryhdytty markkinoimaan aggressiivisesti. Hävittäjää varten on avattu tästä löytyvät Lockheed Martinin markkinointisivut F-35: The right choice for Finland. Sivuja mainostetaan näyttävästi somessa.

– F-35 Lightning II on maailman ensimmäinen viidennen sukupolven monitoimihäivehävittäjä, joka on suunniteltu vastaamaan nykyisiin ja tulevaisuuden uhkiin. Yhdistämällä häiveominaisuudet, sensorifuusion ja ylivertaisen tilannekuvan F-35-hävittäjä auttaa Suomea turvaamaan itsenäisyytensä tulevien vuosikymmenten ajan, mainossivuilla todetaan.

Englanninkielisessä versiossa teksti kuuluu "voi varmistaa Suomen turvallisuuden tuleviksi vuosikymmeniksi".

Ilmavoimien tarjouspyynnöt lähtevät mainittujen lisäksi viidentenä hävittäjäkilpailussa olevalle Rafalelle. Suomen valinta on määrä tehdä vuonna 2021.