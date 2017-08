Kerran vielä hävittäjistä - katsotaanpa mitä Donald Trump todella sanoi

WASHINGTON D.C. Valkoinen talo litteroi presidentti Donald Trumpin ja presidentti Sauli Niinistön yhteisen lehdistötilaisuuden maanantaina 28.8.2017. Sen hävittäjäkauppoja sivunneesta kohdasta nousi Suomessa poru.

Kyseinen lehdistötilaisuuden kohta näkyy alla olevalla videolla alkaen kohdasta 37:20. Puhuttu eteni seuraavasti:

Q: As a follow-up, if Finland's relationship with Russia were to deteriorate, would the U.S. -- what kind of assistance would the U.S. be willing to give to Finland bilaterally, if we needed it?

PRESIDENT TRUMP: Well, as I said before, that, you know, our relationship with Finland is a very close one and we're always ready to help Finland. One of the things that is happening is you're purchasing large amounts of our great F-18 aircraft from Boeing, and it's one of the great planes, one of the great fighter jets, and you're purchasing lots of other military equipment, and, I think, purchasing very wisely. I know all of the military equipment and I actually agree with everything you purchased. We talked about it before.

I think Finland is really a respected country militarily. It's got large armed forces for its size as a country. Really, proportionally, probably one of the biggest in the world if you think of it.

PRESIDENT NIINISTÖ: I guess so.

Sama suomennettuna kuuluu suunnilleen näin:

K: Jatkokysymyksenä: jos Suomen suhde Venäjän kanssa huononisi, voisiko USA - millaista apua USA olisi halukas antamaan Suomelle kahdenvälisesti, jos tarvitsisimme sitä?

PRESIDENTTI TRUMP: No, kuten sanoin aiemmin, että, tiedättehän, suhteemme Suomen kanssa on hyvin läheinen ja olemme aina valmiita auttamaan Suomea. Yksi asia joka tapahtuu on, että ostatte (you're purchasing) suuria määriä loistavia F-18 -lentokoneitamme Boeingilta, ja se on yksi loistavista lentokoneista, yksi loistavista hävittäjistä, ja ostatte paljon muuta sotilastarvikkeistoa, ja, mielestäni, ostatte hyvin viisaasti. Tiedän kaiken (niistä) sotilastarvikkeista ja itse asiassa olen samaa mieltä kaikesta mitä ostitte (you purchased). Puhuimme siitä aiemmin.

Mielestäni Suomi on hyvin arvostettu maa sotilaallisesti. Sillä on suuri armeija kokoisekseen maaksi. Todellakin, suhteellisesti, ehkä yksi maailman suurimmista kun ajattelette sitä.

PRESIDENTTI NIINISTÖ: Niin taitaa olla (I guess so).

Lisähuomiona tekstistä ja videosta voi todeta:

* Presidentti Sauli Niinistön ilme muuttuu, kun presidentti Donald Trump toteaa "te ostatte suuria määriä loistavia F-18 -lentokoneitamme...".

* Trump puhuu nopeasti ja jotkut ovat todenneet, että hänen keskeyttämisensä olisi saattanut olla tahditonta.

* Oliko kyse "Trump-talkista", hyperbolasta, puhumisen tai "myyjän" tehokeinosta? Esitetty kysymys koski tulevaa. Presidentti Trump vaikuttaakin aluksi puhuvan tulevasta. Hänen sanamuotonsa ("you're purchasing") voi kuitenkin tulkita viittaavan jo tapahtuneeseenkin, eli Suomen aiempiin kauppoihin.

* Trump puhuu tämän jälkeen "muusta sotilastarvikkeistosta", josta on Suomessakin huomautettu, että se saattoi tarkoittaa jo tehtyjä nykyisten hävittäjien ohjelmisto- ja muita päivityksiä.

* Lopussa Trump jo käyttää mennyttä aikamuotoa ("you purchased").

* Presidentti Niinistö twiittasi varsin pian lehdistötilaisuuden jälkeen, että "uutinen f-18 hävittäjien ostamisesta on ankka".

* Presidentti Niinistö totesi tämän jälkeen suomalaisten lehdistötilaisuudessa, että "myyjätaholta, jota hänkin tässä taisi edustaa, hyvin helposti käy niin että menneet ja tulevat toiveet ikään kuin sekoittuvat. Siitähän siinä oli kysymys".

Keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen kirjoitti blogissaan, että "neljäs huomio liittyykin Trumpin sanomaan, kuinka Suomi on hankkimassa USA:lta huomattavan määrän F-18 hävittäjiä".

Edellä olevasta ja videolta voi kukin päätellä, siteerasiko Matti Vanhanen välttämättä aivan tarkasti Donald Trumpia.

Itse asiasta kaikki ovat samaa mieltä. Hävittäjäkaupat ovat todellisuudessa vasta tietopyyntövaiheessa ja päätöksenteko asiasta kestää vuosia.