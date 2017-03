PS:n Mika Niikko eutanasia-aloitteesta: Myrkkypiikit eivät kuulu vanhainkotiin

– Ei ole mitään keinoa estää sitä, että oikeudesta kuolla tulisi velvollisuus kuolla. Moni suomalainen vanhus pelkää jo nyt olevansa taakka. Joitakuita kohdellaan kuin kuluerää. Haluammeko yhteiskunnan, jossa vanhan ja sairaan hyve on päättää päivänsä, Mika Niikko kysyy tiedotteessaan.

Yhdysvalloissa jotkin osavaltiot sallivat lääkäriavusteisen itsemurhan. Virallisen tilaston mukaan yli 40 prosentissa kuolinaputapauksista yksi taustasyy on pelko taakkana olemisesta.

Niikko toteaa, että kivun hoito on parempaa kuin koskaan ja menetelmät ovat kattavat.

– Kivun hoidon kannalta meillä on vain yksi järkevä johtopäätös ja se on saattohoidon kehittäminen. On epäinhimillistä harkita tappamisen sallivaa lakia, kun hyvä hoito on ratkaisu.

– Suomalaislääkäreistä 85 prosenttia ei halua riistää potilaansa elämää missään tilanteessa. Minä kannatan tätä linjaa. Lääkärin tehtävä on hoitaa ja parantaa ja sillä keinoin saamme parhaan mahdollisen hoidon niin kuoleville kuin muillekin potilaille.

– Saattohoitoa tulee kehittää. Se on oikea suunta, tiivistää Niikko.